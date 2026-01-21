4月29日に公開される目黒蓮主演映画『SAKAMOTO DAYS』に塩野瑛久と渡邊圭祐が出演することが発表され、あわせてキャラクタービジュアルが公開された。

本作は、2020年11月より集英社『週刊少年ジャンプ』にて連載を開始し、現在までに単行本は23巻刊行、全世界累計発行部数は1500万部（デジタル版を含む）を突破している、鈴木祐斗の同名コミックを実写化するアクション映画。

全ての悪党が恐れる凄腕の殺し屋だった主人公・坂本太郎は、ある日コンビニで働く女性・葵に一目惚れをしてあっさり殺し屋を引退。結婚、娘の誕生を経て、ふくよかな体型になった坂本は「坂本商店」を営んでいたが、次々と悪党が迫り来る。愛する家族との平和な日常を守るため、次々と襲い来る客と戦う。

主人公である伝説の殺し屋・坂本太郎役でSnow Manの目黒が主演を務めるほか、坂本の相棒・朝倉シン役を高橋文哉、坂本がこよなく愛する妻・坂本葵役を上戸彩がそれぞれ演じる。さらに、坂本の頼れる（？）仲間である、陸少糖（ルーシャオタン）役を横田真悠、眞霜平助役を戸塚純貴が担当。『銀魂』シリーズ、『今日から俺は!!劇場版』などの福田雄一が監督を務めた。

プロの殺し屋を統制する日本最大規模の組織・日本殺し屋連盟（通称：殺連）の壊滅のため、「殺し屋殺し」を目的とした狂気的な事件が多発。犯人は、その現場に必ず「X印」を残すことから、X（スラー）と呼ばれる。そんな謎の「X」に仕え、坂本の前に立ちはだかる最凶の敵役を演じるキャスト2名が発表された。

塩野が演じるのは、口元にはX印、耳元まで皮膚をツギハギに縫われ、全身に武器を仕込んでいる改造人間・鹿島。普段はトナカイの被り物をかぶるという作中でもかなりインパクトのあるビジュアルで、とある殺し屋集団を率いている。塩野は、「原作は当然存じ上げていました。その中のどの役でお声がかかったのか、事務所の方からのお話を聞いてみると『鹿の被り物をしていて…』と、まさかの被り物オファーにワクワクが止まりませんでした」とオファー時の心境を明かす。そして、被り物をして演技をするシーンもある中、「詳しくは本編を見ていただきたいのですが、役設定を自分なりに解釈して塩野なりの鹿島をやりきれたと思います」と役作りについて述べつつ、「因みに鹿島の被り物は“鹿”ではなく“トナカイ”です」と強調した。

そして、鹿島にアルバイトとして雇われ、着用すると透明化する“透明スーツ”を駆使してターゲットを襲う無気力な殺し屋・勢羽夏生を渡邊が演じる。やる気のなさの中にどこか狂気をはらんだ雰囲気を放つ役どころに挑んだ渡邊は、「コメディ要素もふんだんに散りばめられた『SAKAMOTO DAYS』の実写を福田監督で、とお話が来た時にはワクワクするものしか感じませんでした。しかも坂本を目黒くんがって、もう。いち視聴者として今から公開が楽しみです」と目黒演じる坂本へ大きな期待を寄せつつ、「アクションの多い今作で常に省エネで生きようとする彼の力の抜けた居住まいをノイズなく表現できるように心掛けました」と、勢羽という独特なキャラクターを演じる上での役作りについて語っている。

あわせて公開された一派のキャラクタービジュアルでは、鹿島と勢羽が仕え、防犯カメラ越しに捉えたような「殺し屋殺し」を遂行する最凶の敵・Xの姿も確認できる。

■コメント・塩野瑛久（鹿島役）原作は当然存じ上げていました。その中のどの役でお声がかかったのか、事務所の方からのお話を聞いてみると「鹿の被り物をしていて…」と、まさかの被り物オファーにワクワクが止まりませんでした。詳しくは本編を見ていただきたいのですが、役設定を自分なりに解釈して塩野なりの鹿島をやりきれたと思います。是非劇場でご覧ください。因みに鹿島の被り物は“鹿”ではなく“トナカイ”です。

・渡邊圭祐（勢羽夏生役）今回、勢羽夏生を演じさせていただきました。アクションの多い今作で常に省エネで生きようとする彼の力の抜けた居住まいをノイズなく表現できるように心掛けました。コメディ要素もふんだんに散りばめられたSAKAMOTO DAYSの実写を福田監督で、とお話が来た時にはワクワクするものしか感じませんでした。しかも坂本を目黒くんがって、もう。いち視聴者として今から公開が楽しみです。ぜひとも劇場で。（文＝リアルサウンド編集部）