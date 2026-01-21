19日朝、福岡市の街頭。立憲民主党の現職、稲富修二の元に1人の男性が歩み寄った。公明党と結成した新党への参加を、稲富が見送ると思い込んでいた節のある男性に稲富は「そういうことではなくて…」。自身の状況を説明し始めた。

「不意打ち」の衆院解散に対抗し、公明との新党結成にかじを切った立民。動機は、首相の高市早苗が投じたからめ手に対する危機感以外の何物でもない。

稲富に駆け寄ってきた男性のように有権者の戸惑いは小さくない。自力で浮揚策を持ち合わせなかった政党同士の結集は切り札として機能するのか。

20日、党本部に離党届と新党への入党届を出した稲富は自身の交流サイト（SNS）に「自民党とは異なる、生活者主権を担うような政党・政治勢力の選択肢」とつづり理解を求めた。

◇ ◇

両党が新党結成で合意した数日後、公明の支持母体、創価学会の福岡市の施設に、立民の県連代表を務める稲富の姿があった。学会九州最高幹部との初顔合わせ。緊張した面持ちの稲富に、幹部は「中道で一致していこう」と声をかけた。

小選挙区に立つ立民側の候補予定者を支援する見返りに、公明側を比例代表で優遇する−。両党が交わした盟約の手だては「全てこれから。ただ時間もない」と学会関係者。演説の設定やポスター張りといった事務の段取りも待ち受ける。

相乗効果をもたらす連携の深度は未知数だ。立民は20日、入党の意思確認をしたばかり。現場レベルでは協議の場の設置もままならず、公明側をやきもきさせている。立民福岡県連幹部は「近日中には」と語り、人やカネの調整を急ぐ。

立民県連を支援する連合福岡は新たな船出を受け入れてはいる。もっとも足元では「公明を信じていいのか。裏で自民と通じてないか」「まずは事務にどれだけ人を出すかで本気度を見たい」とも。片や、学会内には「比例代表の運動を片手間でやってもらっては困る。うちにもメリットがないと応援はできない」。双方に疑心暗鬼が絶えない。

◇ ◇

「生活者ファースト、中道の政治に踏み出したい」。佐賀2区に立候補予定の立民現職、大串博志も20日、佐賀県小城市で新党入りを報告した。当選7回。議席死守への決意を込めた。

会場に公明関係者の姿はなかった。それでも、公明側が好む「中道」のワードを繰り返し発して、合流の効果を猛アピール。「正しいと思う道を歩かせてもらいたい」と頭を下げた。

急接近した両党の関係を急場しのぎで不安定なものと見る向きは多い。現に大串の事務所にも、昨年まで争ってきた公明との接着に戸惑う声が届く。「公明が与党から離れて状況が一変した」と大串。丁寧に説明を尽くす考えを示している。＝敬称略

（飯村海遊、才木希）

〆 〆

26年ぶりに連立政権の枠組みが変わって初の衆院選が27日、公示される。対決の構図が一変した超短期決戦の現場を九州から追う。