シリーズ最終章「ライフ イズ ストレンジ リユニオン」3月27日に発売！ アナウンストレーラー公開マックスとクロエの物語がついにクライマックスへ
スクウェア・エニックスは、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/Steam用アドベンチャーゲーム「ライフ イズ ストレンジ リユニオン」を3月27日に発売する。Xbox Series X|S/Steam版はダウンロード版のみ。
本作は、Deck Nineが開発する「ライフ イズ ストレンジ」シリーズ最新作で、超能力で謎を解くアドベンチャーゲーム。シリーズ第1作に登場したマックス・コールフィールドの親友、クロエが登場する。
本作では、カレドン大学で講師を務めるマックスが、大火災によって大学が焼け落ちる惨劇に見舞われる。時間を巻き戻す能力を使って時間を稼ぐが、原因を突き止めることができなければ、3日後には火災によって再び全てが失われてしまう。そんな中、存在しないはずの二重の記憶に苛まれたクロエが、マックスの元に助けを求めて現われる。すべてが燃え尽きてしまう前に2人は未来を見つけられるだろうか。シリーズ1作目から続く、マックスとクロエの物語が、ついにクライマックスを迎える。【『ライフ イズ ストレンジ リユニオン』アナウンスメントトレーラー】
「ライフ イズ ストレンジ リユニオン」のゲームプレイをたっぷり含む約20分のタイトル紹介番組も公開。過去作とのつながりや、時間を巻き戻すマックス、そして“バックトーク”を駆使するクロエのゲームプレイを確認できる。英語音声だが、YouTubeの日本語字幕機能を利用して字幕付きで視聴可能。なお、「ライフ イズ ストレンジ」及び「ライフ イズ ストレンジ ダブルエクスポージャー」のネタバレを含むため、注意してほしい。【Life is Strange: Reunion Reveal Livestream】
ダウンロード版の予約受付開始
本作のダウンロード版の予約受付が開始されている。
【通常版】
【デラックス版】
・ゲーム本編
・デジタルミニサウンドトラック
・デジタルアートブック
・デジタルコミック
・メイキング映像
【お得なツインパック】
前作「ライフ イズ ストレンジ ダブルエクスポージャー」（※すぐプレイ可能）と今作「ライフ イズ ストレンジ リユニオン」がセットになったツインパック。
ダウンロード版の予約および早期購入特典
いずれかのダウンロード版を予約または早期購入した人は「クラシックアパレルパック」を入手可能。マックスとクロエのコスチュームを、第1作「ライフ イズ ストレンジ」をモチーフとしたものに変更できるようになる。
パッケージ版特典
【スクウェア・エニックス e-STORE】
・e-STORE特典デジタル壁紙付き
【Amazon.co.jp】
・Amazon.co.jp限定特典デジタル壁紙付き
「ライフ イズ ストレンジ」シリーズセール実施中
「ライフ イズ ストレンジ」シリーズのセールが実施中。マックスとクロエの物語が始まった第1作目のリマスター版「ライフ イズ ストレンジ リマスターコレクション」（プレイステーション 4/Nintendo Switch）は通常価格の82%オフの986円で販売中。
「#ライフイズストレンジの思い出」キャンペーン開催
「ライフ イズ ストレンジ リユニオン」のアナウンスを記念して、スクウェア・エニックス公式Xにて、本日1月21日午後より、プレゼントキャンペーンが実施される予定。
本キャンペーンでは、ハッシュタグ「#ライフイズストレンジの思い出」をつけて、シリーズ作品についての思い出を投稿。抽選で1名にノベルティセットが当たる。
投稿内容は、文章でも、スクリーンショットでも、ファンアートでも、キャンペーン規約の範囲内であれば、どんなものでも投稿できる。
Life is Strange: Reunion (C) SQUARE ENIX. Developed by Idol Minds, LLC. dba Deck Nine Games. All Rights Reserved.