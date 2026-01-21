米野球殿堂は２０日（日本時間２１日）、２０２６年の殿堂入り表彰者を発表し、ロイヤルズ、メッツなどで２０年プレーしたカルロス・ベルトラン氏（４８）と、ブレーブスなどで１７年、現役最後の２年間は楽天でプレーし５０本塁打を記録したアンドルー・ジョーンズ氏（４８）が選出された。１９７７年４月にわずか１日違いで生まれた（ジョーンズ氏が２３日、ベルトラン氏は２４日）希代の中堅手が同時に最高の名誉を手にした。

殿堂入りには、ＢＢＷＡＡ（全米野球記者協会）に１０年以上所属する記者の投票で７５％以上の得票が必要。２６年は４２５票（うち白票１１票）が投じられ、選出には３１９票が必要だった。

資格４年目のベルトラン氏は３５８票（得票率８４・２％）を獲得。通算４３５本塁打、１５８７打点をマークしたスイッチヒッターで、オールスター戦選出９度、ゴールドグラブ賞３度、シルバースラッガー賞２度、ポストシーズンでもＯＰＳ１・０２１と圧倒的な勝負強さを誇った実績が評価された。

一方、資格９年目で悲願を達成したジョーンズ氏は３３３票（７８・４％）を得た。通算４３４本塁打、１２８９打点に加え、中堅手として歴代屈指の守備力を武器に１０年連続でゴールドグラブ賞受賞、オールスター戦選出５度、シルバースラッガー賞１度の功績が認められた。

両氏は昨年１２月７日に時代別に選手を選考する委員会によって選出されたジェフ・ケント氏とともに、７月２６日（同２７日）にニューヨーク州クーパーズタウンで開催される式典で表彰される。

今回の投票では、チェイス・アトリー氏（フィリーズ他）が２５１票（５９・１％）の得票で次点となり、資格最終年だったマニー・ラミレス氏（レッドソックス他）は１６５票（３８・８％）で資格を失った。また、新たに資格を得た１２人のうち、コール・ハメルズ氏は１０１票（２３・８％）を得たが、残る１１人は得票率が５パーセントに満たず、翌年の対象から外れた。