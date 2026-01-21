楽天でも１３、１４年に所属したアンドリュー・ジョーンズ氏（４８）、メジャー通算４３５発のカルロス・ベルトラン氏（４８）が２０日（日本時間２１日）、米殿堂入りしたことが発表された。

メジャー通算４３４本塁打、ゴールド・グラブ賞１０度と中堅手としての守備も高く評価され、オランダ領キュラソー出身者では初受賞となったジョーンズ氏は、この日、ドミニカ共和国で行われたゴルフ・トーナメントに参加していた。参加者には、ＣＣ・サバシア氏ら殿堂入りもそろっており、電話を受けた後、「たくさんの人に祝福してもらった。涙が流れ、少し、外を歩かなければいけなかった。素晴らしい１日になった」と振り返った。

有資格１年目の２０１８年は、得票が７・３％からスタートし、９年目で、７８・４％と得票数を伸ばした。初年度の得票率で史上最少からの殿堂入りという快挙について、「メジャーでキャリアを終えた後、殿堂入りに相当する成績だという人もいたけれど、さらにそこから日本で２年プレーしたし、実現はしなかったけれど、日本でプレーした後も、またメジャーに戻ってプレーすることも考えていた。だから、メジャーでキャリアを終えた時点で、殿堂入りは全く考えていなかったし、野球を始めた時も、自分が将来、殿堂入りするとは一度も思ったことはなかった。ただ、野球が大好きで、勝つことが好きで、チームを助けたいという一心でプレーし続けてきた」と、日本でプレーした時代にも触れたジョーンズ。１３年に楽天入りして球団史上初の日本一に貢献すると、１４年もプレーし、ＮＰＢ２年間で５０本塁打を放ち、そのまま事実上の現役引退となった。

「投票は自分でコントロールできることではない。殿堂入りするためにプレーしていたわけではなく、チームを助けてチャンピオンになるために長くプレーしてきた。（投票率）７％からここまで来て、ついに、夢を叶えた。これは大きな名誉で心から誇りに思う」と感慨深く語った。