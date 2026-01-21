全米野球記者協会（BBWAA）の投票による野球殿堂入りが20日（日本時間21日）に発表され、アンドリュー・ジョーンズ氏（48）とカルロス・ベルトラン氏（48）の殿堂入りが決まった。一方で、レッドソックスなどで活躍したメジャー通算555発のマニー・ラミレス氏（53）は資格10年目でも得票率が75％に届かず、記者投票による殿堂入り資格を喪失した。

米野球殿堂入りはBBWAAに所属する有資格記者の投票で75％以上の票が必要で、今回の有効票数は425票で、マニー・ラミレス氏は38・8％（165票）にとどまった。記者投票による殿堂入り投票の対象になれるのは最長10年で、今年が最終年だった。

ドミニカ共和国出身のマニー・ラミレス氏は1993年にインディアンスでメジャーデビュー。その後、レッドソックス、ドジャースなどでプレーした。シルバースラッガー賞を9度受賞し、2度のワールドシリーズ制覇に貢献。首位打者、本塁打王、打点王もそれぞれ1度ずつ獲得している。2017年には四国アイランドリーグplusの高知でもプレーした。

メジャー通算は2302試合で打率・312、555発、1831打点。ただ、メジャー時代に2度の薬物規定違反を犯している。

また、ドジャース・大谷翔平に抜かれるまでアジア出身大リーガーの最多本塁打記録（218本）を保持していた韓国出身の秋信守（チュ・シンス）はわずか3票で0・7％、ドジャースでもプレーしたマット・ケンプ氏も2票（0・5％）にとどまり、来年の投票から除外されることとなった。得票率が5％以下でも次回投票から除外される決まりとなっている。