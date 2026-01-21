É÷Â¯¥¹¥«¥¦¥È¡Ö²ñÄ¹¡×¤ò¸ø³«¼êÇÛ¡¡Ë½ÎÏÃÄ¤Ë¤ß¤«¤¸¤áÎÁµ¿¤¤
¡¡½÷À¤òÀÉ÷Â¯Å¹¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¥¹¥«¥¦¥È¹Ô°Ù¤òÍÆÇ§¤·¤Æ¤â¤é¤¦¸«ÊÖ¤ê¤ËË½ÎÏÃÄ´´Éô¤Ë¤ß¤«¤¸¤áÎÁ¤ò»ÙÊ§¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£Ë½ÎÏÃÄÂÐºö²Ý¤Ï21Æü¡¢ÅìµþÅÔË½ÎÏÃÄÇÓ½ü¾òÎã°ãÈ¿ÍÆµ¿¤Ç¡¢¹ñÆâºÇÂçµé¤ÎÉ÷Â¯¥¹¥«¥¦¥È¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡×¤Î¥È¥Ã¥×¤È¤µ¤ì¤ë½»½êÉÔÄê¡¢¿¦¶ÈÉÔ¾Ü¾®Èª´²¾¼ÍÆµ¿¼Ô¡Ê40¡Ë¤ò¸ø³«¼êÇÛ¤·¤¿¡£Æ±²Ý¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÁÈ¿¥Æâ¤Ç¡Ö²ñÄ¹¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÏÆ¿Ì¾¡¦Î®Æ°·¿ÈÈºá¥°¥ë¡¼¥×¡ÊÆ¿Î®¡Ë¤È¤µ¤ì¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï1500¿Í°Ê¾å¡£Á´¹ñ¤ÎÈË²Ú³¹¤Ç½÷À¤òÀÉ÷Â¯Å¹¤Ë¤¢¤Ã¤»¤ó¤·¡¢2022Ç¯¤Ë¤Ï44²¯5ÀéËü±ß¤Î°ãË¡¼ý±×¤òÆÀ¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£Æ±²Ý¤Ï°ìÉô¤¬Ë½ÎÏÃÄ¤ËÎ®¤ì¤¿¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£