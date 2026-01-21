ニューストップ > 国内ニュース > 【速報】倉敷市玉島長尾で「住宅が燃えている」と通報 消防が消火作… 【速報】倉敷市玉島長尾で「住宅が燃えている」と通報 消防が消火作業中【岡山】 【速報】倉敷市玉島長尾で「住宅が燃えている」と通報 消防が消火作業中【岡山】 2026年1月21日 10時25分 RSK山陽放送 リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 消防によりますと、きょう（21日）午前10時ごろ、岡山県倉敷市玉島長尾付近で「住宅が燃えていいる」と119番通報がありました。消防車９台が出て消火作業にあたっています。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト もし「餅」が喉に詰まったら…「わずか4分で命の危機」→掃除機で吸い出すは危険→ならば救急隊員が駆けつけるまでにできることは？【耳鼻咽喉科医に聞いてみた】 【箱根駅伝】青学・黒田朝日選手 弟・黒田然選手（青学2年）を給水係に指名した理由とは 妹・詩歌ちゃん（8）は「あっくんは自慢のお兄ちゃん」【RSK山陽放送記者が密着「シン・山の神」誕生の舞台裏】 娘（27）の遺体と面会した父「これが人間の肉体か」変わり果てた姿に両親は【強姦殺人事件 父親の訴え②】