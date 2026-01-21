マンC、初出場ボデ・グリムトに金星献上…開幕7連勝アーセナルの決勝Tストレートインが確定!!:CL第7節1日目
UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)は20日、リーグフェーズ第7節1日目を各地で開催した。
開幕6連勝で首位を快走するアーセナル(イングランド)はFWガブリエル・ジェズスの2得点とFWビクトル・ギェケレシュの1得点でインテル(イタリア)から3-1の勝利。開幕7連勝を達成して、決勝Tストレートインを確定させた。
欧州CL初出場のボデ・グリムト(ノルウェー)のホームに乗り込んだマンチェスター・シティ(イングランド)は、まさかの金星献上。後半13分までに3点のリードを許すと、MFラヤン・シェルキの得点で1点を返しながらも、MFロドリの退場で万事休す。3-1の勝利を収めたボデ・グリムトは欧州CL初白星を獲得することとなった。
その他の試合ではクラブ・ブルージュ(ベルギー)、オリンピアコス(ギリシャ)、レアル・マドリー(スペイン)、スポルティング(ポルトガル)、トッテナム(イングランド)、アヤックス(オランダ)が勝利を収めている。
日本人選手では、スポルティングMF守田英正とコペンハーゲン(スイス)DF鈴木淳之介が先発フル出場を果たし、アヤックスDF板倉滉は後半9分から出場している。
なお、第7節2日目は21日に行われ、第8節は1月28日に一斉開催される開催予定だ。
【第7節1日目】
1月20日(火)
カイラト 1-4 クラブ・ブルージュ
ボデ・グリムト 3-1 マンチェスター・C
コペンハーゲン 1-1 ナポリ
インテル 1-3 アーセナル
オリンピアコス 2-0 レバークーゼン
R・マドリー 6-1 モナコ
スポルティング 2-1 パリSG
トッテナム 2-0 ドルトムント
ビジャレアル 1-2 アヤックス
【順位表】
※上位8チームが決勝T進出、9位〜24位は決勝Tプレーオフへ
1.アーセナル(21)+18
2.R・マドリー(15)+11
3.バイエルン(15)+11
4.トッテナム(14)+8
5.パリSG(13)+10
6.スポルティング(13)+5
7.マンチェスター・C(13)+4
8.アタランタ(13)+2
-------------------------------------------
9.インテル(12)+6
10.A・マドリー(12)+3
11.リバプール(12)+3
12.ドルトムント(11)+4
13.ニューカッスル(10)+7
14.チェルシー(10)+5
15.バルセロナ(10)+3
16.マルセイユ(9)+3
17.ユベントス(9)+2
18.ガラタサライ(9)0
19.レバークーゼン(9)-4
20.モナコ(9)-6
21.PSV(8)+4
22.オリンピアコス(8)-5
23.ナポリ(8)-5
24.コペンハーゲン(8)-6
-------------------------------------------
25.カラバフ(7)-3
26.クラブ・ブルージュ(7)-5
27.ボデ・グリムト(6)-2
28.ベンフィカ(6)-2
29.パフォス(6)-5
30.サンジロワーズ(6)-8
31.アヤックス(6)-12
32.ビルバオ(5)-5
33.フランクフルト(4)-8
34.スラビア・プラハ(3)-9
35.ビジャレアル(1)-10
36.カイラト(1)-14
