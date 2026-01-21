　UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)は20日、リーグフェーズ第7節1日目を各地で開催した。

　開幕6連勝で首位を快走するアーセナル(イングランド)はFWガブリエル・ジェズスの2得点とFWビクトル・ギェケレシュの1得点でインテル(イタリア)から3-1の勝利。開幕7連勝を達成して、決勝Tストレートインを確定させた。

　欧州CL初出場のボデ・グリムト(ノルウェー)のホームに乗り込んだマンチェスター・シティ(イングランド)は、まさかの金星献上。後半13分までに3点のリードを許すと、MFラヤン・シェルキの得点で1点を返しながらも、MFロドリの退場で万事休す。3-1の勝利を収めたボデ・グリムトは欧州CL初白星を獲得することとなった。

　その他の試合ではクラブ・ブルージュ(ベルギー)、オリンピアコス(ギリシャ)、レアル・マドリー(スペイン)、スポルティング(ポルトガル)、トッテナム(イングランド)、アヤックス(オランダ)が勝利を収めている。

　日本人選手では、スポルティングMF守田英正とコペンハーゲン(スイス)DF鈴木淳之介が先発フル出場を果たし、アヤックスDF板倉滉は後半9分から出場している。

　なお、第7節2日目は21日に行われ、第8節は1月28日に一斉開催される開催予定だ。

【第7節1日目】

1月20日(火)

カイラト 1-4 クラブ・ブルージュ

ボデ・グリムト 3-1 マンチェスター・C

コペンハーゲン 1-1 ナポリ

インテル 1-3 アーセナル

オリンピアコス 2-0 レバークーゼン

R・マドリー 6-1 モナコ

スポルティング 2-1 パリSG

トッテナム 2-0 ドルトムント

ビジャレアル 1-2 アヤックス

【順位表】

※上位8チームが決勝T進出、9位〜24位は決勝Tプレーオフへ

1.アーセナル(21)+18

2.R・マドリー(15)+11

3.バイエルン(15)+11

4.トッテナム(14)+8

5.パリSG(13)+10

6.スポルティング(13)+5

7.マンチェスター・C(13)+4

8.アタランタ(13)+2

-------------------------------------------

9.インテル(12)+6

10.A・マドリー(12)+3

11.リバプール(12)+3

12.ドルトムント(11)+4

13.ニューカッスル(10)+7

14.チェルシー(10)+5

15.バルセロナ(10)+3

16.マルセイユ(9)+3

17.ユベントス(9)+2

18.ガラタサライ(9)0

19.レバークーゼン(9)-4

20.モナコ(9)-6

21.PSV(8)+4

22.オリンピアコス(8)-5

23.ナポリ(8)-5

24.コペンハーゲン(8)-6

-------------------------------------------

25.カラバフ(7)-3

26.クラブ・ブルージュ(7)-5

27.ボデ・グリムト(6)-2

28.ベンフィカ(6)-2

29.パフォス(6)-5

30.サンジロワーズ(6)-8

31.アヤックス(6)-12

32.ビルバオ(5)-5

33.フランクフルト(4)-8

34.スラビア・プラハ(3)-9

35.ビジャレアル(1)-10

36.カイラト(1)-14