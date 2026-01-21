DJI Osmo Action 6用CPLフィルター

H&Y Filters Japanは、「DJI Osmo Action 6」用のCPLフィルターおよびブラックプロミストフィルターを1月7日（水）に発売した。価格はどちらも3,680円。

DJI Osomo Action 6は、1/1.1インチCMOSセンサーを搭載したアクションカメラ。発売は2025年11月。「Osmo 360」「Osmo Nano」などと共通のアクセサリー類が使用できる。

いずれも低反射コーティングとNanoコーディングによる撥水/防汚/帯電防止/傷つき防止効果を謳う。

CPLフィルターには偏光率99.9%の偏光膜を使用し、青空や紅葉などの色味を引き立たせる効果や、鏡面や水面に映り込んだ反射の除去などが主な用途。Osmo Action 6用「CPL+NDフィルターセット」としても入手できる。

ブラックプロミストフィルターは、画面中にとらえたハイライト部分ににじみ効果を加える動画向けフィルター。効果の強度は1/4。

DJI Osmo Action 6用ブラックミスト1/4フィルター