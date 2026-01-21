本木雅弘主演、菅田将暉、宮舘涼太（Snow Man）ら出演映画『黒牢城』公開決定！超特報映像解禁

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

本木雅弘が主演を務め、菅田将暉、宮舘涼太（Snow Man）らが出演する映画『黒牢城』（こくろうじょう）が2026年に全国公開されることが決定。超特報映像、ティザービジュアル、メインカット、コメントが解禁された。

■豪華キャストが集結

原作は、第166回直木賞と第12回山田風太郎賞をW受賞、「このミステリーがすごい！」第1位の他、史上初4大ミステリー大賞（「週刊文春ミステリーベスト10」「ミステリが読みたい！」「2022本格ミステリ・ベスト10」）を制覇した米澤穂信の傑作ミステリー。主演に本木雅弘を迎え、菅田将暉、吉高由里子の他豪華キャストが集結した。メガホンを取るのは、『スパイの妻』（第77回ヴェネツィア国際映画祭銀獅子賞受賞）、『クリーピー 偽りの隣人』など国内外で高い評価を得続ける黒沢清監督。世界三大映画祭の常連、黒沢清監督にとって、本作は初の時代劇となる。

荒木村重（本木雅弘）は暴虐な織田信長のやり方に反発し、籠城作戦を決行する。城は織田軍に囲まれ孤立無援に。城内の血気盛んな家臣たちを抑えながら、村重は妻・千代保（吉高由里子）を心の支えに、城と人々を守ろうと苦心していた。そんなとき、城内である少年が殺される事件が発生。その後も怪事件が次々と起こる。容疑者は、密室と化した城内に居る家臣や身内の誰か。城外は敵軍。城内には裏切り者。誰もが疑心暗鬼になっていくなか、村重は牢屋に囚われた危険な天才軍師・黒田官兵衛（菅田将暉）と共に謎の解決に挑む。事件の驚きの真相とは―。

籠城中の“黒牢城”の城主であり、事件の謎の解決に挑む荒木村重（あらき・むらしげ）役を演じるのは、本木雅弘。信長の使者として、謀反を起こした村重を説得にきたが地下牢に幽閉されるも事件の解決に助言を与える危険な天才軍師・黒田官兵衛（くろだ・かんべえ）を演じるのは菅田将暉。村重のよき理解者であり救いとなる妻・千代保（ちよほ）役に吉高由里子、村重の腹心として家臣たちを束ねる荒木久左衛門（あらき・きゅうざえもん）役に青木崇高、若手の家臣として村重に忠義を尽くす乾助三郎（いぬい・すけさぶろう）役に宮舘涼太、事件の目撃者で狙撃の名手の雑賀下針（さいか・さげはり）役に柄本佑、村重の隠し刀として陰で暗躍する郡十右衛門（こおり・じゅうえもん）役にオダギリジョー。まさに映画界を代表する主演級キャストが集結。今後も豪華キャストの発表を予定している。

今回の映画化発表に合わせて、超特報映像・ティザービジュアル・メインカットが解禁。超特報映像のタイトルコールのナレーションは、新垣樽助が務めた。

■キャスト、監督、原作者コメント