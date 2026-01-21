King Gnu「TWILIGHT!!!」がストリーミング累計1億回再生を突破

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

King Gnuの「TWILIGHT!!!」が、ストリーミング累計再生回数1億回を突破したことが明らかとなった。ストリーミング累計再生回数1億回突破は、King Gnuにとって16作目となる。

■「TWILIGHT!!!」は、劇場版『名探偵コナン 隻眼の残像』主題歌として大ヒット

「TWILIGHT!!!」（2025年4月18日配信リリース）は、劇場版『名探偵コナン 隻眼の残像』の主題歌としてKing Gnuが書き下ろした楽曲。

リリース後5日間で、各種デイリー・週間チャートで合計50冠を達成し、大きな話題を呼んだ。

なお、King Gnuは、TVアニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」オープニングテーマ「AIZO」を1月9日に配信リリース。「AIZO」は、2月11日に全3形態でCDの発売も予定されている

■リリース情報

2025.04.18 ON SALE

DIGITAL SINGLE「TWILIGHT!!!」

2026.01.09 ON SALE

DIGITAL SINGLE「AIZO」

2026.02.11 ON SALE

SINGLE「AIZO」

