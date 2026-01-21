この記事をまとめると ■近年では世界的にレストモッドという文化が流行している ■NISMOではGT-Rのリフレッシュプランとして「CRS」というメニューを展開している ■パーツ単位から車両まで幅広く施工内容を用意している

NISMOのCRSってなんだ？

先日、WEB CARTOPにて「ホンダ・シビック タイプR（EK9）」のレストモッドに関する記事を執筆した。このシビックを手がけたのが「Built By Legends」という日本のファクトリー。同社では第2世代GT-Rのレストモッドを手がけており、海外へすでに数台の納車実績があるという。1台あたりの価格は内容により異なるが、目安として約5500万円〜とされている。

レストモッドとは、簡単にいえば現代風のリメイクを兼ねたレストア。当時の姿をそのまま再現するのではなく、オリジナルの要素や最新技術などを投入して、当時のクルマのネガな部分などを潰し、現状考えるもっとも理想的な1台に仕上げる……といったような手法だ。

そんな夢のようなプランに近い究極の1台をオーダーできるサービスと、そのプランの一部を味見（お試し）できるという夢のようなプランを、なんと自動車メーカーが展開している。それが、NISMOのCRSというパッケージだ。CRSとは、「Club Race Spec（クラブレーススペック）」の略で、「クローズドサーキットでのスポーツ走行と公道走行の両立」、つまり「自走でサーキットに行って走って楽しんで自走で帰ってくる」というのを高次元で両立することを目的とした、サーキット走行と日常使いを両立したいユーザーへ向けたプランだ。

CRSは、もともとNISMOがR32・R33・R34と第2世代GT-Rをベースに、採算度外視で究極のロードカーを作る目的として生み出されたデモカーたち。走りにかかわるさまざまな専用パーツを設計・開発し、サーキットやエンジンベンチなどを使って徹底的にテストし、自動車メーカー直系のワークスであるNISMOがGOサインを出したパーツでフル武装して作り上げられている。1台あたり数千万円のコストがかかっているので、一般ユーザーが同じ内容で頼むには相当に敷居が高いのが実情（それでもオーダーする人はちらほらいるとか）。ちなみにこのデモカーたちがまとうシックで格好いいボディカラーは、R35GT-Rの純正色、ダークメタルグレーだ。

なので実際は、このCRSのコンセプトに基づくパーツたちをNISMOがそれぞれ展開しており、ユーザーは必要なものを選んで購入し、取り付けるのが一般的だ。

ただし、販売は大森ファクトリーや全国のNISMOパフォーマンスセンターに限定されている。もちろん、品質や保証体制は日産純正部品扱いなのでいうまでもない。ちなみに最近では、R35GT-R（MY08／MY13）へ向けたパーツ展開も行っている。

GT-Rを知り尽くしたワークスが展開するパーツたち

CRSのメニューでよく見かけるのは、R35GT-Rの純正ブレンボブレーキを第2世代GT-Rに移植するプラン。「こんな巨大なブレーキつくの？」と思うかもしれないが、これが意外にも綺麗に収まるのが面白い。ただし、18インチ以上のブレーキに干渉しないホイールが必須。ちなみにお値段は132万円（第2世代GT-R全車同額）。なかなかなお値段ではあるが、全国からGT-Rが集うR’sミーティングでは、かなりの台数を見かけるほど定番のメニューだ。

そのほかにも、オイルクーラーやサージタンク、タワーバーにスタビライザー、サスペンションキット、クラッチ、さらにはコンプリートエンジンなどなど、クルマ1台丸々リメイクできる。ユニークなのはまるで芸術品のようなカーボン製エアインレットパイプ。エアクリーナーボックスを繋ぐ配管だが、こちらは24万1800円とのこと。現在は販売していないそうだが、なかなかに格好いい逸品だ。

そのほかにも、あの伝説の名車「NISMO 400R」に純正採用されていた、極太のチタン製タワーバーをほぼそのまま再現したタワーバーも設定。価格は17万500円だが、物を考えたら案外お買い得かもしれない。

もちろん、前述のように「CRSのデモカーと同じにしてくれ！」といえば、内外装すべて取り払い、ボディのリフレッシュからすべておこなってくれる。ただし、大森ファクトリーはここ数年かなりの盛況で、数年待ちとなるとのこと。純正パーツの値上がりも激しいので、最終的な価格は時期によって変わるそうだ。もちろん、フルコースでオーダーしたら……いったいいくらになるのだろうか。確実に家が買えるレベルにはなるだろう。なお、1台1台担当メカニックがつくので、「デモカーとまったく同じプランにしつつ、追加で⚪︎⚪︎してほしい」みたいな細かい要望もOK。まさに夢の世界だ。

しかし、このCRSプランをフルオーダーし、2年待ちの末完成した究極のGT-Rが昨年、海外のオークションに出品され凄まじい落札額を記録した。こちらはまたの機会に紹介したい。

ワークス謹製の究極のプランであるCRS。筆者がいつかGT-Rオーナーになったら検討してみたいものだ（多分なれないが……）。というよりホンダさん、歴代タイプR向けに真似してもらえないですかね!?