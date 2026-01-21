44歳・元NHKの竹中知華、服の上からわかる“令和のスイカップ”の衝撃「なんていうボリューム」「やっぱり大きい」
元NHK沖縄放送局キャスターでラジオ沖縄所属の竹中知華アナウンサー（44）が21日、自身のインスタグラムを更新し、近影を公開した。
竹中アナは、1982年1月19日生まれ、広島県出身。青森朝日放送アナウンサー、岩手朝日テレビリポーター、NHK沖縄放送局キャスター、フリーアナウンサーを経て、2017年10月からはラジオ沖縄でアナウンサーを務める。ラジオ沖縄の人気番組『華華天国』のメインパーソナリティーとして人気に。昨年11月に水着グラビアデビューとなる『週プレ』で、“令和のスイカップアナウンサー”して紹介され、以降グラビアシーンで大きな話題となっている。
この日の投稿では「おはよう 今日は華華天国担当日 やたたたたたたたーーーーーー リスナーさんに会えるるるるるるーーーー」と自身が出演する番組を告知。一緒に投稿した写真ではミニスカ×黒タイツで美脚をみせつつ、服の上からもハッキリと分かる“令和のスイカップ”が強調されている。
この投稿に、「それが君の才能だよ」「やっぱり大きい」「Good morning, 美女」「なんていうボリュームなんだ〜」「素晴らしいボディ」などのコメントが挙がっている。
