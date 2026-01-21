山賀琴子、購入から4年の愛車公開「大きくてかっこいい」「一緒にドライブしたい」と反響
【モデルプレス＝2026/01/21】モデルでクリエイティブディレクターの山賀琴子が1月19日、自身のInstagramを更新。愛車を公開した。
山賀は「車を買ってから4年、最近よく車運転してる！やっと運転に慣れてきた！」とコメント。「＃CX5」とハッシュタグを添え、マツダの白いCX-5の愛車とともに撮影した写真を公開し、愛車で出かけた際の海の横の駐車場での自身のショットも披露した。
この投稿に、ファンからは「素敵な車」「大きくてかっこいい」「ピカピカで綺麗」「おしゃれ」「一緒にドライブしたい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
