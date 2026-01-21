浜崎あゆみ「それスノの年末特番にていただいた」ものを豪華空間でお披露目「部屋すごい」「照くん喜びそう」と反響
【モデルプレス＝2026/01/21】歌手の浜崎あゆみが2026年1月19日、自身のInstagramを更新。2025年12月19日放送のTBS系「それSnow Manにやらせて下さいSP」（以下「それスノ」）でもらったというものを披露し、注目が集まっている。
【写真】47歳歌姫「豪華な部屋が凄い」Snow Manメンバーからのプレゼントにまたがる姿
浜崎は「それスノの年末特番にていただいた 今年はこの子もホームジムの仲間入り！」とつづり、写真を投稿。同番組にてもらったというフィットネスバイクに、高級感のある空間でまたがる姿を披露した。
この投稿に「可愛い」「豪華な部屋が凄い」「ストイックなあゆにピッタリ」「岩本（照）くんがあげたプレゼントだ！」「照くん喜びそう」「ほしくなった」などと反響が寄せられている。また、浜崎が数日前に体調不良を報告していたことを受け「元気な姿見れて安心」などと体調を気遣う声も上がっている。（modelpress編集部）
◆浜崎あゆみ「それスノ」でもらったフィットネスバイク披露
◆浜崎あゆみの投稿に反響
