日本が韓国を1-0で下し決勝進出

U-23日本代表は1月20日、サウジアラビアで開催されているAFC U-23アジアカップの準決勝で、U-23韓国代表と対戦しDF小泉佳絃の決勝点を守り切り1-0で勝利した。

２大会連続の決勝進出を決めたなか、この結果に中国のファンも注目している。

この大会は23歳以下が対象だが、ロサンゼルス五輪を見据えた日本は実質21歳以下のU-21代表（平均年齢19.4歳）で臨んでいる。試合は序盤から日本がチャンスを作ると前半36分、セットプレーからのこぼれ球を小泉が押し込んで先制に成功。その後も日本が試合を優位に進め、終了間際には韓国に攻め込まれるもそのまま終了。1点を守り切った日本が決勝進出を決めた。

この結果に中国版X（旧ツイッター）の「微博（Weibo）」で中国人ファンたちも、「年齢が下の代表なのに決勝に進出できる、日本の優勢はどんどん拡大している」「全員21歳以下、しかも大学生とプロ選手の混成チームで決勝に行くとは。大学生もレベルが高い。日本の選手層は底なし」「どんどん若手が出てくる、羨ましい」と羨む声が多く上がっている。

また「日本の育成システムの効率の高さの現れ。一方で韓国の育成はフィジカルと個人能力に依存しすぎている」と両国の育成の違いを分析している。なお、もう一方の準決勝では中国がベトナムを3-0で下し日本と対戦するが、中国のファンは「2004年アジアカップ決勝のリベンジだ！」と意気込む一方で、「日本の優勝は確定だ」と匙を投げるファンも多かった。日本が2連覇を目指す決勝戦は、1月25日に行われる。どんな結果になるか注目だ。（FOOTBALL ZONE編集部）