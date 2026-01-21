佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の21日の天気をお伝えします。



「各地の最低気温（午前7時半現在）」

21日の朝は各地で冷え込みました。福岡県八女市黒木で1℃、添田町で1.4℃、福岡市で3.9℃を観測し、身にしみるような寒さとなっています。



「最高気温はどうなのか？」

20日より低く、10℃に届かないところが多いでしょう。各地で7℃前後になりそうです。北風が強く、数字よりも一層寒く感じられるでしょう。



「気温の移り変わり」

朝も冷え込んでいますが、日中もあまり気温が上がりません。夕方以降は一気に気温が下がり、夜は朝よりも冷えるところが多い見込みです。木曜日の朝は各地でこの冬一番の寒さになるでしょう。



「天気の予想」

雨や雪は朝のうちだけで、昼前にはやむところが多いでしょう。ただ、寒気の影響で変わりやすい空になりそうです。晴れていてもにわか雨やにわか雪にご注意ください。また、北風が強く吹きます。沿岸の地域では波も高いでしょう。



「傘は必要なのかどうなのか？」

晴れる時間もありますが、変わりやすい天気です。外にいる時間の長い方は特に、折りたたみの傘があると安心です。



「なのか間予報」

寒さのピークは木曜日でしょう。福岡市でも最高気温が4℃の予想で、かなり寒くなりそうです。また、土曜日は平地でも雪が降る見込みです。今のところ九州では大雪の恐れはありませんが、全国的に荒れた天気になるため交通機関や物流への影響が出る可能性があります。