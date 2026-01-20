とちぎテレビ

栃木県の矢板中央高校サッカー部で１年生から正ゴールキーパーとして活躍し、２大会連続全国選手権ベスト４入りを果たした藤井陽登選手が、Ｊ１の鹿島アントラーズに加入しました。さらなる飛躍を目指す藤井選手に、とちぎテレビが単独インタビューしました。

（藤井陽登選手・新加入選手記者会見で）「プロを目指してきたが、進路が決まらない状況で１２月にファーもらってうれしかったです。目標はＭＶＰを取った同じチームの早川選手。超えられるように頑張りたいです」

青森県出身の藤井選手は２０１９年に矢板中央高校に入り、１年生で正ゴールキーパーの座をつかみます。すると全国高校サッカー選手権で３大会連続県大会優勝。そして１年生、２年生の時は全国大会で準決勝まで進み、チームはその堅い守備から「赤い壁」と呼ばれて、全国にその名をとどろかせました。その時にゴールを守ったのが藤井選手だったのです。

（藤井陽登選手）

「（鹿島加入は）夢かな？というくらいびっくりした。持ち味はシュートストップと攻撃の起点になるキックです」

「練習に合流して最初は緊張したが、自分は『失うものはない』。挑戦していくだけなので、ワクワクで楽しみです」

「矢板中央高時代はプレーヤーとして一番伸びた３年間でした。自分にとっては『宝』。高橋健二監督やコーチから『鹿島加入おめでとう』と言ってもらえてうれしかった。高校３年間、大学も含めて経験が生きてくるので、嬉しい、悔しい時間を胸に止めて、これからも頑張りたいです」

「まずは試合に出ること。鹿島でのタイトルを取ること。先輩の早川選手もいるので、そこにも挑戦していきたいです」