お笑いコンビ、メッセンジャー黒田有（55）が20日深夜放送の千原ジュニア（51）、ケンドーコバヤシ（53）がMCを務める読売テレビのトーク番組「にけつッ!!」（火曜深夜0時59分）に出演。不妊治療について語った。

黒田は19年に一般女性と結婚、24年に第1子が誕生したことを発表している。

番組では不妊治療を行ったことを明かし、その様子について「4畳半くらいのところで、『（精子を）取ってきてください』って言うんですよ。15分間で。当時51歳とかで。そんなん20代ちゃうし、15分って…。でっかい画面があってHなビデオが選択できる」と説明。「『なめんなよ』と。50過ぎて、そこそこね。Hなビデオでいまさら」と思ったが、いざビデオを流すと「15秒で出た」。

大阪では売れっ子で顔も知られていることから、恥ずかしさもあって「言われへんから、後の14分うろうろしてから持って行った」と話して笑わせた。

50歳を過ぎ、酒、タバコをたしなむこともあり、精子の量が気になったという黒田。ドキドキしながら検査結果を聞きに行ったところ、結果は「2億8000万」。ケンコバは「さすが。吉本の郷ひろみ。2億8000万の精子。ジャパン」と大笑いしていた。