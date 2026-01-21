今夜、渋谷でハリー・スタイルズ新曲「Aperture」リスニングイベント開催
3rdアルバム『Harry’s House』にて第65回グラミー賞の「年間最優秀アルバム」賞を受賞したハリー・スタイルズが、3月6日にリリースする4thアルバム『Kiss All the Time. Disco, Occasionally.』の収録曲である「Aperture」を日本時間23日午前9時に配信リリースすることが決定した。
【写真】ハリー・スタイルズ新曲リスニングイベント告知画像
さらに、同アルバム収録の新曲「Aperture」を一足先に聴けるリスニングイベントが、アメリカ、カナダ、イギリス、フランス、ドイツ、オランダ、メキシコ、オーストラリアを含む全世界10ヶ国11都市で開催されることが決定し、日本でもきょう21日午後7時より東京・タワーレコード渋谷店6Fにて開催されることが緊急決定した。
受付時間は午後7時から8時となっており、最大10人ずつヘッドホンにて同時に視聴する形式となる。8時以前に来場しても、希望者が多数の場合は会場の営業時間の都合により参加できない場合もある。8時以降は受付が不可となっている。
『Kiss All the Time. Disco, Occasionally.』には「Aperture」を含む全12曲が収録される予定であり、前作『Harry’s House』でもタッグを組んだキッド・ハープーンをエグゼクティブプロデューサーとして迎えている。
■イベント概要
日時：1月21日（水）
イベント受付時間：午後7時〜午後8時
会場：東京・タワーレコード渋谷店6F TOWER VINYL SHIBUYA
入場：フリー入場
