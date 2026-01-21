眄个△りがヒロインのNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜金曜）の20日に放送された第77回の平均世帯視聴率が15・2％（関東地区）だったことが21日、ビデオリサーチの調べで分かった。これまでの番組最高は第52回の16・5％。平均個人視聴率は8・5％だった。

朝ドラ第113作目で、松江の没落士族の娘・小泉セツとラフカディオ・ハーン（小泉八雲）をモデルに、西洋化で急速に時代が移り変わっていく明治日本の中で埋もれていった人々の姿を描く。

あらすじは、ヘブン（トミー・バストウ）の日本滞在記完成パーティーを楽しむ、トキ（眄个△り）、ヘブン、司之介（岡部たかし）、フミ（池脇千鶴）。ついでに錦織（吉沢亮）。そこに、ヘブンさん一家の取材に訪れた梶谷（岩崎う大）が、山橋（柄本時生）作の西洋料理を食べる様子と感想を聞いていく。翌日、パーティーの様子が早速「ヘブン先生日録」として新聞に連載。買い物に出かけたトキは町の様子に衝撃を受ける。トキは一躍有名人となり、注目されていた。そしてトキはヘブンから英語を教えてもらう。

一方、なみ（さとうほなみ）はサワ（円井わん）に会い、トキの様子を知る。