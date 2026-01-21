ニューストップ > 国内ニュース > 【速報】真庭市で乗用車と軽乗用車が衝突する事故 軽乗用車の同乗者… 【速報】真庭市で乗用車と軽乗用車が衝突する事故 軽乗用車の同乗者が重体模様【岡山】 【速報】真庭市で乗用車と軽乗用車が衝突する事故 軽乗用車の同乗者が重体模様【岡山】 2026年1月21日 10時15分 RSK山陽放送 リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 真庭警察署によりますと、きょう（21日）午前8時40分ごろ、真庭市落合垂水の国道で乗用車と軽乗用車が衝突する事故がありました。軽乗用車の同乗者が重体の模様だということです。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト もし「餅」が喉に詰まったら…「わずか4分で命の危機」→掃除機で吸い出すは危険→ならば救急隊員が駆けつけるまでにできることは？【耳鼻咽喉科医に聞いてみた】 【箱根駅伝】青学・黒田朝日選手 弟・黒田然選手（青学2年）を給水係に指名した理由とは 妹・詩歌ちゃん（8）は「あっくんは自慢のお兄ちゃん」【RSK山陽放送記者が密着「シン・山の神」誕生の舞台裏】 娘（27）の遺体と面会した父「これが人間の肉体か」変わり果てた姿に両親は【強姦殺人事件 父親の訴え②】