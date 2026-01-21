【難読漢字】駅名当て「黒川駅」　地名の読みは独特です

全国には数多くの難読地名が存在します。うっかり読み間違えて恥ずかしい思いをした人も多いはず。

本コーナーでは、読み間違いが多い難読地名を名前の由来だけではなく、特産品や地元グルメ情報とともにご紹介します。

文、画像／おと週Web編集部

あなたは読めますか？

「黒川駅」という漢字を読めますか。くろかわじゃありません。

難易度：★★★☆☆

■難読漢字、駅名編の正解はこちら

正解：くろごうえき

黒川駅は、佐賀県西松浦郡有田町黒川にある松浦鉄道西九州線の駅です。

一般的に「黒川」と書けば“くろかわ”と読む地域が多いのですが、この駅は“くろごう”と読みます。地元では古くから「黒川」を“くろごう”と発音しており、地名の読みがそのまま駅名に受け継がれたものです。

駅名の由来となった「黒川」という地名は、周辺を流れていた川の色や地質にちなむと考えられています。

黒っぽい川底や湿地の色が地名の背景にあるという説は九州各地に見られ、この地域も例外ではありません。かつては山から流れ出る細い川が集落を潤し、有田焼の産地として栄えた町の生活を支えてきました。地名に残る「黒川」という響きには、そうした土地の記憶が静かに息づいています。

駅周辺には飲食店は多くありませんが、有田駅周辺まで足を延ばせば選択肢が広がります。

有田焼の器にこだわったカフェや、地元の野菜や魚を使った定食屋が点在し、旅の途中でほっとひと息つくのにぴったりです。

とくに有田焼の器で提供される料理は、味だけでなく見た目にも楽しさがあります。

また、有田町は佐賀牛の産地としても知られ、町内のレストランでは佐賀牛を使った料理を味わうことができます。器と料理の両方を楽しめるのは、有田ならではの魅力です。

