外出時の不快感を一発で解消！持ち運びに便利な100均ケアグッズ

外出先で歯をみがきたくなった時、水がないところだと気軽に歯みがきできずに困った経験はありませんか？そんな悩みを一発で解消してくれるアイテムをセリアで発見しました！指に装着して拭くだけで、お口の中がすっきりするウエットシート。お出かけや旅行、アウトドア、災害時の備えに、揃えておくと安心ですよ！

商品情報

商品名：OC ウエットシート C

価格：￥110（税込）

入数：5枚

販売ショップ：セリア

JANコード：4580417006209

外出先でサッと歯みがきできる！セリアで見つけた便利なウエットシート

外出先などでササッと歯をみがきたいときってありますよね。ただ、歯みがきできる場所がなかったり、外出先のトイレで歯ブラシを使って磨くのも人目が気になるときがあります…。

そんな悩みを解消してくれるアイテムを、セリアで発見しました！今回は『OC ウエットシート C』をご紹介します。

こちらは外出先でも手軽に口の中をケアできる、携帯用の歯みがきシートです。歯ブラシや水を使わずに口内を清潔にでき、忙しい日常や移動中の心強い味方になってくれます！

パッケージがチャック付きの袋になっていて、このまま持ち運ぶことができます。

パッケージはとてもスリムで持ち運びやすい印象です。

5枚入りでちょっと少ないかな…？とは思いますが、100円で買えるのでリピート買いしやすいのが嬉しいです。

キシリトールが配合されており、口の中をさっぱりさせたいときに使える仕様になっています。

ウエットシートタイプのため、水がない場所でも使用できるのが大きな特徴です。

洗面所が使えない外出時や、長時間の移動、旅行先、アウトドアなど、歯みがきができない場面でも活躍してくれそうです。

指に装着して拭くだけで口の中がすっきりする！

指に装着して、歯の表面や頬の内側、上顎、舌などを、やさしく拭き取ります。使用後は水ですすぐ必要がないのもいいなと思います。

実際に使ってみると、キシリトールが口の中全体に広がり、使ったあとにはすっきりとした感覚が残りました。

強いミント感を想像していましたが、刺激はかなり控えめで、とてもやさしい使い心地です。ほのかに甘みも感じられ、口の中が自然に整うような印象でした。

シートは指にしっかりフィットする形状で、歯の表面を拭きやすかったです。

ゴシゴシと拭いても破れることはなく、想像以上に丈夫でした。

手もほとんど汚れず、サッと使えるので、外出先でも気兼ねなく使えますよ。

シートにはスリットが入っており、使用中にズレにくく、細かい部分にもアプローチしやすいです。

歯ブラシほどの爽快感はありませんが、歯みがきができない場面での応急的なケアとしては十分だと感じました。

特に食後すぐや、人と会う前など、少し口の中をリフレッシュしたいときに最適です！

バッグやポーチに入れてもかさばりにくいサイズ感で、持ち運びに便利。

日常的に持ち歩いても負担にならないので、バッグに常に忍ばせておきたいと思いました。

刺激が少なく、やさしく口内を清潔にしてくれる『OC ウエットシート C』は、外出時や旅行用のケアアイテムとして取り入れやすい商品。災害時の備えとして持っておくのもおすすめです。

気になる方はぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。