値段1ケタ間違えてない！？アマゾンだと1500円…有名ブランド激似の高見え100均商品

ダイソーで、またしてもクオリティの高い鏡をゲットしました！あの有名ブランド「アナスイ」や「ジル・スチュアート」を思わせるような、ゴージャスなデザインの手鏡♡デザインがかなり凝っているのに、200円というお手頃価格に驚きました！アマゾンで似た商品が1500円で販売されているので、かなりお買い得です。

商品情報

商品名：ゴージャス鏡

価格：￥220（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480860664

ブランド品のような高見えデザインに一目惚れ♡ダイソーの『ゴージャス鏡』

最近、鏡に力を入れているのか、おしゃれで使い勝手のいい鏡が続々と登場しているダイソー。日常に欠かせないアイテムなので、クオリティの高い鏡を手頃な価格で購入できるのは嬉しいですよね！

今回はダイソーの美容グッズ売り場で見つけた『ゴージャス鏡』をご紹介します。売り場で目に入った瞬間、100均の商品とは思えないほど華やかなデザインに惹かれ、思わず手に取ってしまいました！

こちらは、いわゆるシンプルな手鏡とは雰囲気がまったく異なり、装飾の存在感がしっかりあるアイテム。毎日のメイクタイムや身だしなみチェックを、より充実させてくれそうです。

デザインは全体的にゴージャスで、どこかアナスイのコスメ雑貨を思わせるような印象があります♡

また、ジル・スチュアートのハンドミラーのような、少し甘さのある上品な雰囲気も感じられます。

形状は持ち手付きの手鏡タイプで、持ち手は折りたたみ式ではありません。

コンパクトに畳めるタイプではないものの、その分デザインがしっかりと活かされていて、装飾の美しさをそのまま楽しめる形になっています。

手鏡としてのシンプルな構造なので、見た目の印象を重視したい方にピッタリだと思います。

どこから見ても抜かりのないデザインで、とても220円（税込）で買える商品とは思えない高見え感があります。

ゴージャスな見た目なので、メイク直しのたびに少し気分が上がるのもポイント♡

飾っておきたくなるようなデザイン性があり、洗面台やドレッサーに置いておくだけでも、空間が少し華やかになります。

日常使いに申し分のない使い心地！飾っておくだけでも可愛い♡

実際に使ってみると、装飾の多いデザインながらもくっきり映り、日常使いの手鏡として問題なく使えました。

折りたたみ式ではないため、持ち運び用で使う場合はバッグの中でかさばる場面はありそうですが、自宅で使う鏡としては扱いやすいと感じました。

気になってネットで画像検索をしてみると、よく似たデザインの手鏡がAmazonで1,500円ほどの価格で販売されているのを見かけました。ダイソーの商品のほうが、かなりお得に購入できます！

シンプルさよりも見た目の可愛さや華やかさを重視したい方には、とてもおすすめのアイテムです！ダイソーで見かけた際は、ぜひ手に取ってみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。