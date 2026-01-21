W大阪×HACCIのコラボアフタヌーンティー第2弾！いちごとはちみつのおいしさに満たされて
◆W大阪×HACCIのコラボアフタヌーンティー第2弾！いちごとはちみつのおいしさに満たされて
W大阪の3階「LIVING ROOM」にて、はちみつビューティーブランドHACCIとコラボレーションしたアフタヌーンティー第2弾「Strawberry Honey Retreat」を開催中。期間は、2026年2月28日（土）まで。
「BEE バスソルト」をテーマに、潤いの世界観とストロベリースパを表現。はちみつといちごのおいしさを最大限に引き出したラグジュアリーなスイーツとセイボリーで、心も潤うティータイムはいかが。
スタートを彩るウエルカムドリンクは4種のカラーよりランダムでお届け
アフタヌーンティーのスタートを飾るのは、色とりどりのマカロンのような「BEE バスソルト」をイメージしたウエルカムドリンク「ビューティーフル・バズ（BEAUTIFUL BUZZ）」。
ドリンクには、美と健康をサポートするパワービューティードリンク「ハニーコラーゲン」を使用。ひと口目から、心身ともに潤うような1杯が楽しめる。ドリンクのカラーは4種類よりランダムで提供されるのでお楽しみに。
HACCIのビューティーハニーとアサイーを掛け合わせた上品なミニパフェは必見
目にも美しい「ビューティーハニー アサイーミニパフェ」は、HACCIのビューティーハニーが持つ自然の甘さと、アサイーのフレッシュで力強い風味を重ねた満足度の高い1品。スタッフが目の前でビューティーハニーをひとさじかけて仕上げてくれる。濃厚なアサイーに華やかなはちみつの香りが口の中にふわりと広がり、ベリーの酸味とクリームのまろやかさが調和したヘルシーなミニパフェは、より上質なひとときを演出する。
はちみつといちごが織りなす特別感あふれるスイーツがずらりと登場
特別なスイーツコレクションには、「ハンガリー産アカシアはちみつジュレ」や「ストロベリーマカロン」、「ホワイトチョコレートムース 苺のジュレ」など、いちごとはちみつが織りなす上品なスイーツがラインナップ。
なかでもおすすめは、いちごとはちみつを組み合わせた「アーモンドミルクブランマンジェ 苺ソース ラベンダーはちみつ」。アーモンドミルク、フレッシュないちごソース、仕上げにラベンダーはちみつを合わせていて、ひと口ごとに内側から満たしてくれるようなおいしさ。
奥行きのある味わいが楽しめるバラエティ豊かなセイボリーも
セイボリーでは、フォアグラの濃厚なうまみをいちごの酸味とはちみつの甘さが引き立てる「フォアグラのフラン ストロベリーソースと国産アカシアはちみつ」をはじめ、はちみつの香りが全体を優雅にまとめた「モッツァレラクリームと金柑 生ハムのタルト イタリア産レモンはちみつ」、食べ応え抜群の「海藻バターとスモークサーモン オープンサンド」など、味わいのコントラストが楽しい4種類の贅沢なアイテムが揃う。
HACCIの上質なはちみつを存分に活かした特別なアフタヌーンティーをいただいて、心身ともに満たされる至福のひとときをどうぞ。
◆アフタヌーンティーの会場は？
ホテルロビーフロアの開放的な空間で、アフタヌーンティーやカクテルを堪能
心斎橋駅徒歩3分。大阪のメインストリートに面したホテル「W大阪」W階に位置する「LIVING ROOM」。広々とした開放的な空間で、軽食や季節のアフタヌーンティー、カクテルなどを味わえる。オープンエアのテラス席など、席種も豊富だから幅広いシーンで利用できるのが魅力。リラックスしたひとときを楽しんで。
