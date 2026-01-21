【大雪情報】凍える寒さ！各地で今季最低 22日は降雪量かなり多くなるおそれ 雪は何センチ降る？
けさは各地で凍える寒さとなりました。北日本から西日本では、きょうから２５日頃まで大雪に警戒、とくに２２日は北陸や山陰などで降雪量がかなり多くなるおそれがあります。
近畿各地の最低気温は以下です。
滋賀県
信楽 −５．３℃
米原 −２．８℃
大津 −２．０℃
京都府
園部 −５．６℃
京田辺 −４．７℃
京都 −１．４℃
大阪府
生駒山 −６．２℃
豊中 −２．７℃
大阪 −０．１℃
兵庫県
三田 −７．１℃
神戸空港 −２．１℃
豊岡 −０．８℃
大宇陀 −３．７℃
奈良 −２．１℃
和歌山県
高野山 −６．６℃
和歌山 ０．３℃
気象庁によりますと、東日本の上空約５０００メートルには氷点下４０度以下、西日本の上空約１５００メートルには氷点下１２度以下の強い寒気が断続的に流れ込むでしょう。
北日本から西日本の日本海側を中心に、山沿いや山地だけでなく平地でも大雪となる所がある見込みです。普段雪の少ない太平洋側でも大雪となる所があるでしょう。
■近畿地方
近畿地方では、２１日昼過ぎから２３日にかけて大雪となるでしょう。２２日明け方から夜のはじめ頃は、京都府や兵庫県などで警報級の大雪となる見込みです。普段雪の少ない近畿中部の平地や兵庫県南部でも積雪となるおそれがあります。
【２１日６時〜２２日６時（多い所）】
京都府
＊北部山地：５０センチ／平地：４０センチ
＊京都・亀岡山地：５０センチ／平地：１０センチ
＊南丹・京丹波：５０センチ
＊山城中部：３センチ／南部：３センチ
滋賀県
＊北部山地：５０センチ／平地：４０センチ
＊南部山地：２５センチ／平地：１５センチ
兵庫県
＊北部：７０センチ
＊南部山地：７０センチ／平地：２０センチ
全般
近畿北部山地 ７０センチ
近畿北部平地 ４０センチ
近畿中部山地 ７０センチ
近畿中部平地 ２０センチ
近畿南部山地 １０センチ
【２２日６時〜２３日６時（多い所）】
京都府
＊北部山地：７０センチ／平地：７０センチ
＊京都・亀岡山地：７０センチ／平地：７センチ
＊南丹・京丹波：７０センチ
＊山城中部：１センチ／南部：１センチ
滋賀県
＊北部山地：５０センチ／平地：４０センチ
＊南部山地：４０センチ／平地：３０センチ
兵庫県
＊北部：７０センチ
＊南部山地：５０センチ／平地：１５センチ
全般
近畿北部山地 ７０センチ
近畿北部平地 ７０センチ
近畿中部山地 ７０センチ
近畿中部平地 ３０センチ
近畿南部山地 ３センチ
近畿南部平地 １センチ
■北陸地方
北陸地方では、２１日夜のはじめ頃から２５日頃にかけて大雪による交通障害に注意・警戒が必要です。予想より寒気が強まった場合や雪雲が同じ地域に流れ込み続けた場合には、警報級の大雪となる可能性があります。
【２１日６時〜２２日６時（多い所）】
新潟県
＊山沿い：８０センチ／平地：６０センチ
富山県
＊山間部：６０センチ／平地：４０センチ
石川県
＊山地：６０センチ／平地：４０センチ
福井県
＊山地：５０センチ／平地：３０センチ
【２２日６時〜２３日６時（多い所）】
新潟県
＊山沿い：１００センチ／平地：７０センチ
富山県
＊山間部：５０センチ／平地：４０センチ
石川県
＊山地：５０センチ／平地：４０センチ
福井県
＊山地：５０センチ／平地：４０センチ
■中国地方
山陰では、２１日夜遅くから２２日夕方にかけて警報級の大雪となる見込みです。
【２１日６時〜２２日６時（多い所）】
山陰
＊山地：７０センチ／平地：４０センチ
山陽
＊山地：４０センチ／平地：１０センチ
【２２日６時〜２３日６時（多い所）】
山陰
＊山地：５０センチ／平地：３０センチ
山陽
＊山地：３０センチ／平地：１０センチ
■東海地方
２１日夜遅くから２５日頃にかけて岐阜県を中心に大雪となり、２２日は愛知県の平地や三重県でも積雪となり大雪となるおそれがあります。
【２１日６時〜２２日６時（多い所）】
岐阜県
＊山地：４０センチ／平地：１５センチ
愛知県
＊山地：１０センチ／平地：７センチ
三重県
＊１０センチ
静岡県
＊山地：７センチ
【２２日６時〜２３日６時（多い所）】
岐阜県
＊山地：５０センチ／平地：２０センチ
愛知県
＊山地：５センチ／平地：３センチ
三重県
＊２０センチ
■関東甲信地方
長野県と関東地方北部では、２１日夜遅くから２２日にかけてと２５日頃は、大雪となる所がある見込みです。
【２１日６時〜２２日６時（多い所）】
甲信地方
＊５０センチ
関東地方北部
＊３０センチ
【２２日６時〜２３日６時（多い所）】
関東地方北部
＊３０センチ
甲信地方
＊２０センチ