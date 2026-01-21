ＮＨＫ桑子真帆アナウンサーが２０日にＮＨＫ総合で放送された「クローズアップ現代」でＭＣを務めた。この日は「友人や家族より…私の理解者はＡＩ！？」と悩みを抱えたときに、対話型の生成ＡＩに相談する人が増えている状況について詳細に伝えた。

生成ＡＩが相談者の悩みを肯定的に受け止め、共感し、人生を前向きにとらえている人々がいる一方、専門家は「生成ＡＩはいま入力しただけではなく、過去に入力したことも覚えている。かたことを入力しても前の入力からそれを補って答える。あたかも自分のことを分かってくれているように感覚になる」という側面があることを伝えた。

桑子アナは「今日は生成ＡＩの光と影を見てきましたけれども、私たちはこれからどう向き合っていけばいいのか」と視聴者から寄せられた意見を並べ、「今回届いたご意見の中にはっとさせられるものがありました。ご紹介させてください。３０代の方、『私はＡＩにとてつもなく大きい可能性を感じていますが。その可能性があまりに大きいため、人間に残された可能性は何だろうと最近はずっと考えています』。確かに、２４時間対応してくれる、いつでも寄り添ってくれるＡＩの良さありますけれども、人と対立して全否定されることによって得られる学びも実際にありますよね」と対立と否定から得られることもあるのではと述べた。

また、桑子アナは「こういったご意見もありまして。７０代以上の方なんですね。昭和の人的交流が懐かしく感じますと言うような声もいただきました。皆さんはどんな付き合い方をされますか？」と問いかけた。