関東は明日22日(木)の明け方にかけて平野部でも雪の降る所があるでしょう。北部の山沿いでは25日(日)頃にも雪の降り方が強まり、警報級の大雪となるおそれがあります。積雪や凍結による交通への影響に注意が必要です。

明日22日にかけて 平野部でも雪

今日21日(水)の関東地方は、気圧の谷の影響で沿岸部ほど雲が広がりやすいでしょう。午前9時現在、神奈川県や千葉県を中心に雪雲や雨雲がかかっています。明日22日(木)の明け方までは、平野部でも雪の降る所があるでしょう。ちらつく程度の雪でも、路面の凍結に注意が必要です。





神奈川県では今夜にかけて積雪となる所があるでしょう。22日(木)午前6時までに予想される24時間降雪量は多い所で、神奈川県東部で1センチ、西部の平地で3センチ、西部の山地(標高500メートル以上)で5センチとなっています。降水量が予想より多くなった場合は、神奈川県西部で大雪注意報が発表される可能性があります。

北部の山沿いは雪が続く 警報級の大雪か

関東北部の山沿いでは25日(日)頃にかけて、断続的に雪の降り方が強まるでしょう。雪のピークは、今日21日(水)夜遅くから22日(木)にかけてと25日(日)頃の2回ありそうです。群馬県では警報級の大雪となるおそれがあります。交通への影響に注意・警戒してください。



関東北部の24時間降雪量(多い所)は、22日(木)午前6時までに30センチ、22日(木)午前6時から23日(金)午前6時までに30センチとなっています。その後も、25日(日)頃にかけて雪が続き、積雪が増えるでしょう。

路面の凍結 特に注意すべき所は

雪や雨が降って濡れた路面は、気温が下がると、凍結してしまいます。中でも、路面の凍結に注意が必要なのは、次の4か所です。



(1)橋や歩道橋の上は、地面の熱が伝わりにくく、風通しが良いので、凍結しやすくなります。特に、ふぶいている時は、他の所よりも風が強く、視界が悪いうえに、凍結しやすいので、かなり危険です。

(2)トンネルの中と外では、路面状態が大きく違うことがあります。トンネルの出入り口では路面の凍結により、急にハンドルを取られないよう、十分、スピードを落として運転しましょう。

(3)交差点やカーブも、近づく前に、十分にスピードを落とすことが大切です。ハンドルを切ったまま、ブレーキを踏むと、とても滑りやすくなります。また、加速する時も、交差点やカーブを曲がり切ってから、アクセルを踏みましょう。

(4)日陰は、いったん路面が凍結すると、完全にとけるまでに時間がかかります。建物の北側など、日陰になりやすい道を通る際は、十分にお気をつけください。