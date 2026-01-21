【糸島市・筑前前原】駅チカ5分でこの満足感！ 冬に沁みる絶品だし×天ぷら盛り盛り「ひなたうどん2号店」【ガジェ通糸島編集部】
福岡も本格的に寒くなってきて、朝が得意なはずの筆者も、最近は最初のアラームで起きられず、予定より30分遅れて起きちゃう……なんてこともしばしば。
そんな肌寒いとき、無性にうどんが食べたくなるものです。
今回ご紹介するのは、うどんもそばも食べられる駅近絶品のうどん屋「ひなたうどん2号店」です！
▲「ひなたうどん」があるのは、筑前前原駅からたった徒歩5分のところ。
青い看板が目印です。
▲目の前には駐車場も。この近くの丸田池公園にも駐車スペースがあるので、電車で来ても車で来てもすぐそこなのは嬉しいポイントです。
▲メニュー。うどんかそばのどちらかを選ぶことができます。
この他に、季節限定メニューや冷やし・ぶっかけシリーズなんかもありました。
筆者は、1番人気の「肉野菜天」と限定販売の「とうもろこしの天ぷら」、「四季の山菜おにぎり」を注文しました。
まるで野菜天の宝石箱！
▲なんだこの輝きは……！？
もはや麺が見えていません。
▲最初に味わってほしいのは、やはり汁！
甘めで出汁がしっかり効いていて、でも濃すぎず、ちょうどいい塩加減……最高です。
体の中から温まる感じがしました。
麺は、福岡ならではのやわ麺。
これがコシのきいた讃岐うどん派に刺さるかはわからぬ……が、やわ麺が好きならば、これはかなり好きなタイプだと思います。
▲そして、上のよもぎをめくってみるとわかる、この野菜の種類の多さ。
なんと、よもぎ、ブロッコリー、大根、にんじん、さつまいも、かぼちゃ、じゃがいも、ピーマン、なすの9種類の野菜が！
いくら肉野菜天うどんとは言えども、ここまでとは……！
▲野菜天にブロッコリー！？ 本当に合うの？そう思う方もいるかもしれません。
しかし、これが美味いんです！！
少しだけ焦げ目がつくくらい、しっかり焼かれ、揚げられ、あの美味い汁を飽和状態まで吸い込んだブロッコリーを、贅沢にも一口でがぶり！
口の中が旨みで渋滞することでしょう。
どの野菜も美味しくて、感動続きでした。
▲とうもろこしの天ぷら。
甘い！ シャキシャキ！
塩につけて食べるのも美味しいが、うどんの出汁につけてもこれまた美味しいんです。
それプラス、筆者は一味をかけるのも、とうもろこし天の甘さや脂と良い塩梅が取れておすすめです。
▲四季の山菜おにぎり。
一つ一つの粒が立っていて、お米が美味しい。
味付けは甘めで、優しい味わいです。
▲ちょこっとおこげがあるのも、ほくほくのさつまいもがごろりと入っているのも良き。
他にはない魅力を持つ「ひなたうどん」の肉野菜天うどん。
実は、今回ご紹介した筑前前原駅近くのお店は2号店！
1号店は、知る人ぞ知る、昔ながらの山手の方にあります。
地元の方からの人気は絶大です。
筆者も一度行ったことがありますが、ここの野菜天は店主のお母さんがその日あるもので日によって変わるそう！
また一味違う雰囲気が楽しめます♪
気になった方は、ぜひチェックしてみてください！
〒819-1116
福岡県糸島市前原中央2丁目3−31
営業時間：11:00-14:30, 18:00-0:00
(執筆者: AYATAKA)