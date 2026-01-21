イニスフリー美容液新作♡目元口元を集中ケアするPDRNセラム誕生

イニスフリーから、美容クリニック発想の「レチノール×PDRNライン」に新たな部分用美容液が仲間入り。乾燥やハリ不足、キメの乱れなど複合的な肌悩みに向き合い、自宅で本格的な肌管理を叶えます。目元や口元など印象を左右するパーツに、弾むようなツヤと明るさをプラスする新習慣に注目です♡

クリニック発想の集中パーツケア

『グリーンティーPDRNバウンスアイ＆スポットセラム』は、韓国クリニックでも注目される「リジュランアイ」から着想。

植物由来のグリーンティーPDRN™²とカプセル化レチノール³、4種のペプチド⁴を組み合わせ、角質層の奥まで浸透⁷。目元・口元のハリ不足やキメの乱れに集中的にアプローチし、肌印象を引き上げます。

低刺激処方と美容成分の贅沢配合

ナイアシンアミド⁵やシア脂⁵などの美容成分をバランスよく配合し、うるおいに満ちた健やかな肌土台をサポート。

皮膚が薄くデリケートな部分のために設計された低刺激処方*⁶で、毎日のケアにも取り入れやすいのが魅力です。濃厚でなじみのよいテクスチャーが、摩擦感を抑えながら心地よく密着します。

ドット＆タップで簡単ケア

グリーンティーPDRNバウンスアイ＆スポットセラム

価格：2,750円（税込）

シリコン製のピンポイントヘッドを採用し、これ一本で「ドット＆タップ」ケアが完成。化粧水・美容液のあと、気になる部分に直接のせてやさしくなじませるだけでOK。

スキンケアの仕上げに取り入れることで、目元や口元の存在感が際立つ、いきいきとした印象へ導きます♪

容量：15mL

発売日：2026年2月1日（日）

毎日のケアで印象までアップ

『グリーンティーPDRNバウンスアイ＆スポットセラム』は、部分ケアに特化した次世代型美容液。15mLで2,750円（税込）と取り入れやすく、2026年2月1日（日）より全国発売されます。

忙しい日常でも、自宅で渡韓美容クリニック発想のケアを。目元・口元から、自信の持てる肌印象を育ててみてはいかがでしょうか♡