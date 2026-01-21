日本維新の会は、与党として初めて臨む衆院選で自民党との連立政権合意書に盛り込んだ政策をアピールしたい考えだ。

政策実行力や改革姿勢を訴えて支持拡大をもくろむが、政権発足から約３か月で得られた成果は十分と言えず、党内には危機感も漂っている。

維新の吉村代表（大阪府知事）は２０日、衆院選での目標議席について、「３８議席以上」と記者団に強調した。野党として臨んだ２０２４年衆院選からの議席の上積みを目指す意向を表明したものだ。

自民と維新が昨年１０月に交わした連立政権合意書には、「食料品の消費税率２年間ゼロ」や衆院議員の定数削減などが盛り込まれた。維新は衆院選の公約にもこうした政策を反映させる方針だ。

吉村氏は昨秋の連立協議を通じて構築した高市首相（自民党総裁）との良好な関係を維持しており、定期的に党首会談も行っている。このため、維新内では「与党が衆院選で勝利すれば、政策実行力をもっと高められる」（幹部）と見る向きは多い。維新は衆院選で自民との連携を深める構えで、公認候補を擁立しない小選挙区では自民候補を支援することも検討している。

ただ、維新は昨年１０月に与党入りしたばかりで、目立った実績を上げられていない。

昨年の臨時国会では、自民とともに衆院議員定数削減法案を提出したが、成立はさせられなかった。２６年度予算案の編成に向けた政府・自民との協議では、市販薬と成分が似る「ＯＴＣ類似薬」の保険適用除外を主張したものの、保険適用のまま患者に追加負担を求める形で決着した。

吉村氏が衆院選にあわせ、「大阪都構想」への３度目の挑戦を掲げて出直し選挙に打って出ることを巡っては、党内に批判もある。維新中堅は「与党として成果が出ていない中、党内がばらばらでは自民への交渉力が低下する」と危機感を募らせている。