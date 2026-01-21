ジャーナリストで千葉大客員教授の岩田明子氏が21日、フジテレビの情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜前8・14）に出演。高市早苗首相（64＝自民党総裁）が掲げた時限的な食料品の消費税減税の検討について言及した。

首相は、19日に官邸で記者会見し、23日召集の通常国会冒頭で衆院を解散し、衆院選を「27日公示、2月8日投開票」の日程で実施すると表明。消費税を巡り、連立政権合意書に、2年間に限り飲食料品を課税対象外にする検討を明記したと言及した。

衆院選では、消費税減税の期間や、企業・団体献金の在り方を含む「政治とカネ」問題などが主な争点となる。立憲民主党と公明党が結成した新党「中道改革連合」は、食料品の消費税について「恒久ゼロ」を掲げている。

番組では、食料品の消費税をゼロにした場合、年間約5兆円の税収減になると伝えた。

岩田氏は「自民、維新の方は2年間と限定してますから5兆円×2、補正予算でもこれくらいの規模はあり得る。また、時期についてもまだ言ってませんので、これについては長期金利2・38という高い数字が昨日の時点で2日連続で続いていますから、これはマーケットから信頼されるような説明が必要。マーケットが納得するような財源が確保できたとして、タイミングについても財源の説明についてもマーケットの信頼を得ながら物価高対策もしているという両面だと思う」と指摘。

その上で「一方で野党、特に新党はソブリンウェルスファンド（政府系運用ファンド）を財源にするとか言ってますけれども、5兆円がずっとっていうのは現実的なのかどうか、さらなる説明が必要だと思います」と言い、「ソブリンウェルスファンドから捻出するとなった時に運用が失敗してしまったら誰が責任を取るのか。こういうところもきちっと説明していただかないと、なかなか安心できないのかなと思います」と自身の考えを述べた。