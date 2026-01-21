お笑いコンビ、メッセンジャー黒田有（55）が20日深夜放送の千原ジュニア（51）、ケンドーコバヤシ（53）がMCを務める読売テレビのトーク番組「にけつッ!!」（火曜深夜0時59分）に出演。若かりしころ、「ジャックナイフ」と呼ばれたジュニアのエキセントリックぶりを暴露した。

3人は若手時代、大阪で暴れ回っており、芸歴はジュニア、黒田、ケンコバの順。黒田は「当時、だて眼鏡がはやって」といい、1万2000円ほどで購入しただて眼鏡をかけていたという。

ジュニアと飲みに行った際、「だて眼鏡とかしてたら、芸人終わりやで」と言われたため、外してトイレに行き戻ってきたところ、眼鏡が行方不明に。「そこのマスターが『あがりました』って、天ぷらになってあがってきた。笑ってないから、食べなアカン。むちゃくちゃされた」と振り返った。

さらに、2人で名古屋に営業に行った際の話も回顧。近鉄特急で寝ていたところ、「『着いたぞ』って降りたら、なんかジャランジャランいう。皆も笑ってるし。改札出てパッと見たら、靴紐全部にパインアメ入ってんねん。そんなことようやるな。暇か！俺が寝てる間に！」とかつてのジュニアのイタズラを暴露した。かばんには「伊勢名物 赤福」まで詰め込まれており、「何であんなんするんですか？」と問い詰めた。

ジュニアは「覚えてない覚えてない」と手をたたきながら大笑い。「申し訳なかった。そういうのがおもしろいと勘違いしてたんやな」と笑っていた。