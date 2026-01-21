「帝都物語」Complete Blu-ray

2026年3月25日 10,800円(税別)

通常版：BSTD21097 限定予約版：BSTD41228

発売・販売元：東映ビデオ

（C）荒俣宏・KADOKAWA／東映ビデオ

荒俣宏のベストセラー小説をOVA化した「帝都物語」が、3月25日にHDリマスターBlu-rayで発売される。通常版と、東映ビデオオンラインショップで販売する限定予約版の2種類を用意。価格はどちらも10,800円(税別)。限定版には、40ページのキャラクター設定資料集が付属する。

限定予約版に付属する「キャラクター設定資料集」

（C）荒俣宏・KADOKAWA／東映ビデオ

原作「帝都物語」は、平将門の怨霊により帝都破壊を目論む魔人・加藤保憲とその野望を阻止すべく立ち向かう人々との攻防を描いた作品。オカルト、スペクタクル、エロティシズム溢れるサイキック大河小説として、多くのファンを獲得。1987年度の日本SF大賞を受賞したほか、過去三度にわたり実写映画化も行なわれた。

今回BD化されるOVA版「帝都物語」は、「魔都篇」「震災篇」「龍動篇」「菩薩篇」の4部構成で1991年から92年に製作されたもの。魔人・加藤保憲と、この邪道に立ち向かう陰陽師の平井保昌、東洋最高の魔術“奇門遁甲”で迎え撃つ賀茂、そして平将門に遣わされた運命の巫女・恵子らとの壮絶な死闘をはじめ、加藤がつけ狙う辰宮一家の隠された秘密までが描かれている。

シリーズ監督には、「銀河鉄道999」「幻魔大戦」などで知られる鬼才・りんたろう。脚本に「ファイブスター物語」「銀河英雄伝説」の遠藤明範。そして、キャラクターデザインには「新世紀エヴァンゲリオン」など絶大な人気を誇る摩砂雪をはじめとする実力派スタッフらが参加。デジタルでは味わえないセル画アニメーションならではの迫力の映像が展開する。制作スタジオはマッドハウス。

主人公・加藤保憲を、実写映画でも加藤役を演じ、強烈なキャラクターで話題となった嶋田久作が担当。彼が生み出す悪のヒロイズムも、見所の一つとなっている。

（C）荒俣宏・KADOKAWA／東映ビデオ

BD化にあたり、全編5Kスキャン2Kリマスター処理を実施。リリース当時の映像特典「帝都物語の原風景‐東京サイキックMAP1」、「帝都物語の原風景‐東京サイキックMAP2」、「帝都物語の原風景‐東京サイキックMAP3」、「帝都物語の原風景‐嶋田久作＆りんたろうインタビュー」も完全収録した。

全4部を収録し、本編時間は170分。音声はリニアPCM 2.0ch。通常版・限定版の初回特典として、8ページのブックレットを封入予定。