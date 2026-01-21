サッカー元イングランド代表主将デビッド・ベッカム氏（50）の長男で、元モデル、写真家のブルックリン・ベッカム氏（26）が19日に自身のインスタグラムで声明を発表。マスコミを通じて自身と妻を攻撃してきた両親と「和解するつもりはない」と宣言した。英BBC放送や米スポーツ専門局ESPNなどが20日に報じた。

ブルックリン氏は米女優ニコラ・ペルツ（31）と22年4月に結婚。当時から女優でデザイナーの母ビクトリア・ベッカム（51）とペルツの確執が噂されていた。ブルックリン氏は「私は長年沈黙を守り、これらの事柄を秘密にするためにあらゆる努力をしてきた。残念ながら両親とそのチームはマスコミに訴え続け、私には自分自身のために発言して、報道されたうそについて真実を語るしか選択肢がなかった」と発表の理由を説明。「家族と和解するつもりはない。私は支配されているのではなく、人生で初めて自分のために立ち上がっている」と表明した。

ブルックリン氏によると、母ビクトリアは結婚式でニコラが着るドレスを自らデザインしながら土壇場で製作をキャンセル。ニコラは慌てて代わりのドレスを探す事態に陥ったという。また、式ではブルックリン氏とニコラが夫婦による“ファーストダンス”を披露する予定だったが、先に舞台に上がった母と踊る羽目になり「人生でこれほど不快で屈辱的な思いをしたことがなかった」と明かした。さらに、両親が式の数週間前から「名前の権利を放棄するよう圧力をかけ、賄賂まで渡そうとした」と暴露した。

両親との不和が報じられ始めたのは、昨年5月のデビッド氏の誕生パーティーを夫妻が欠席したためだったが、「面会の条件はニコラが同席しないというものだった。侮辱されたようだった」と事情を説明した。「2人の弟もSNSで私を攻撃しに来た。そして昨夏に私をブロックした」と訴え、「我々が一致団結しようと努力しても、妻は家族から常に軽視されてきた」「私は人生の大半を両親に支配され、圧倒的な不安を抱えて育った。家族から離れて初めてその不安が消え去った」などと主張した。

デビッド氏は20日にスイスのダボスで開かれた世界経済フォーラムに出席し、スポーツビジネスについて対談。ブルックリン氏については直接言及しなかったが、若者とSNSの利用についての質問に対し「子供は間違いを犯すもの。間違いを犯すのは構わない。それで学ぶこともある。私も自分の子供たちにそう教えようとしてきたが、時には子供にも間違いをさせてあげないといけない」と答えた。