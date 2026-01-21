【「銀河特急 ミルキー☆サブウェイ」コミックス1巻】 1月23日 発売 価格： 通常版 792円 アニメイトセット付き限定版 2,442円

アニメイトは、SFコメディ「銀河特急 ミルキー☆サブウェイ」のコミックス1巻を1月23日より全国のアニメイト・アニメイト通販にて発売する。価格は792円。

アニメイトでは、「アニメイトセット付き限定版」もあわせて販売される。価格は2,442円。アニメイトセットには、本作の主要キャラクターである「カート＆マックス」と「アカネ＆カナタ」の描き下ろしイラストを使用したアクリルスタンド2種が付属する。

また、アニメイト特典として、通常版、「アニメイトセット付き限定版」ともにクリアファイルがもらえる。

コミックス1巻書影

描き下ろしイラスト （アニメイトセットアクリルスタンドイラスト）

アニメイト特典：クリアファイル

※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

【「銀河特急 ミルキー☆サブウェイ」について】

銀河道路交通法違反で逮捕された強化人間のチハルとサイボーグのマキナ。同じタイミングで警察に捕まった、強化人間のアカネとカナタ、サイボーグのカートとマックスらクセのあるコンビを集め、警察官・リョーコが全員に課したのは、奉仕活動として惑星間走行列車・通称”ミルキー☆サブウェイ”の清掃をすること。簡単な任務だったはずが、突如暴走し始める”ミルキー☆サブウェイ”！ 車内で慌てふためくメンバーたちは、やがて大事件に巻き込まれていってしまう！ 意図なし、主義なし、主張なし！ ノリで乗り切る前代未聞のスペーストレインスペクタクル！！

「銀河特急 ミルキー☆サブウェイ」は2025年7月からアニメが放送され、アニメ全12話を再編集し新作パートを追加した劇場版の公開も決定している。

(C)Don Kouya 2026 (C)Yohei Kameyama / Titan Industries 2026

