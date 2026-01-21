ポケモンたちの新しい冒険の舞台が、東京・よみうりランドに誕生します。京王電鉄は、2026年2月5日（木）にオープンするポケモン初の屋外常設型施設『ポケパーク カントー』のオフィシャルスポンサーに決定。これに合わせ、最寄り駅の京王よみうりランド駅では1月16日から特別な駅装飾がスタートしました。さらに3月18日からは、京王線・都営新宿線でラッピングトレインの運行も開始されます。電車に乗る時から始まるポケモンの世界、最新情報をお伝えします。

「ポケパーク カントー」とは？

「ポケパーク カントー」は、2026年2月5日（木）によみうりランド内にオープンするポケモン初の屋外常設型施設です。

よみうりランドアクセス

よみうりランドは、京王線「京王よみうりランド駅」からゴンドラ「スカイシャトル」で約5〜10分、もしくは小田急バスで約10分。小田急線「読売ランド前駅」から小田急バスで約10分、「新百合ヶ丘駅」から小田急バスに乗って約20分でアクセスできます。



「ポケパーク カントー」は、多摩丘陵の多彩な地形が広がる森のエリア「ポケモンフォレスト」と、アトラクションやショップが並ぶ街のエリア「カヤツリタウン」という2つのエリアで構成されています。

アトラクション「ブイブイヴォヤージュ」と連携

ブイブイヴォヤージュ（イメージ）

施設内のアトラクション「ブイブイヴォヤージュ」には、京王グループのコーポレートロゴマークが掲出されます。このアトラクションは「カヤツリタウン」エリア内に位置し、ポニータとギャロップが引く車や、風船付きの椅子に乗って世界一周の旅を楽しめるメリーゴーランド型の遊具です。

駅装飾は1月16日から開始

駅装飾（イメージ）

駅装飾（イメージ）

駅の装飾は1月16日（金）から順次開始。改札の内外に施設のメインビジュアルや、「ポケモンフォレスト」「カヤツリタウン」といったエリアのイラストが登場し、来場者をポケモンの世界観で出迎えます。

9000系ラッピング車両が登場

ラッピングトレイン（イメージ）

2026年3月18日（水）からは、京王線・都営新宿線でラッピングトレインを運行します。使用車両は9000系1編成。「ポケパーク カントー」のキービジュアルや、カーニバル衣装を身にまとったピカチュウ・イーブイのデザインにより、沿線に施設の魅力を広めます。

いよいよオープン間近となった「ポケパーク カントー」。テーマパーク内はもちろん、電車でのアクセスや駅での滞在から世界観が広がり、冒険をより楽しむことができそうです。

（画像：京王電鉄、よみうりランド、株式会社ポケモン）

©2025Pokémon. ©1995-2025Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは、任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

鉄道チャンネル編集部

（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）