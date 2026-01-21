21日10時現在の日経平均株価は前日比400.45円（-0.76％）安の5万2590.65円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は204、値下がりは1343、変わらずは49と、値下がり銘柄の割合が80％を超えている。



日経平均マイナス寄与度は103.49円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、リクルート <6098>が20.86円、ＴＤＫ <6762>が17.3円、ＫＤＤＩ <9433>が15.24円、日東電 <6988>が14.87円と続いている。



プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を42.52円押し上げている。次いでアドテスト <6857>が21.39円、フジクラ <5803>が16.88円、イビデン <4062>が15.18円、東エレク <8035>が14.04円と続く。



業種別では33業種中30業種が下落し、上昇は非鉄金属、石油・石炭の2業種のみ。値下がり1位は証券・商品で、以下、保険、銀行、サービス、その他金融、その他製品と並ぶ。



※10時0分6秒時点



