¡ã¥µ¥Ã¥«¡¼¡äÃæ¹ñ¤¬Í£°ìÌµ¼ºÅÀ¤Ç·è¾¡¤Ø¡¢Áê¼ê¤ÏÆüËÜ¡áÃæ¹ñ¥Í¥Ã¥È¡Ö³ÐÀÃ¤·¤¿¡×¡Ö¹³Æü¤À¡×
¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎU-23¡Ê23ºÐ°Ê²¼¡Ë¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×½à·è¾¡¤Ç¡¢ÆüËÜ¤¬´Ú¹ñ¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤¬¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¾¡Íø¤·¡¢·è¾¡¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
20Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿½à·è¾¡¤Ç´Ú¹ñ¤ÈÂÐÀï¤·¤¿ÆüËÜ¤Ï¡¢Á°È¾¤Ë¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤ò¾®Àô²Â¸¾¤¬²¡¤·¹þ¤ßÀèÀ©ÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£»î¹ç¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ½ªÎ»¤·¡¢2Âç²ñÏ¢Â³¤Î·è¾¡¤Ø¤È¥³¥Þ¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
°ìÊý¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿½à·è¾¡¤â¤¦1»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤¬¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ë3-0¤Ç´°¾¡¡£Ãæ¹ñ¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°¤ò´Þ¤á5»î¹ç¤òÍ£°ìÌµ¼ºÅÀ¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ¹ñ¤Ï¶áÇ¯¡¢¼ã¼ê¤Î°éÀ®¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥ó¥À¡¼¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ÎÂåÉ½¤¬¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ì¤¬ËÜÅö¤ËÃæ¹ñÂåÉ½¤Ê¤Î¤«¡©¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¡ª¡×¡ÖÃæ¹ñ¤¬³ÐÀÃ¤·¤¿¡×¡Ö·è¤á¤ë¤È¤³¤í¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ì¤Ð6-0¤â¤¢¤êÆÀ¤¿»î¹ç¡×¡Ö¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÇÃæ¹ñ¤¬·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¤Î¤ò¸«¤¿¡ÊÎÞ¡Ë¡×¡Ö2002Ç¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë°Ê¹ß¡¢Ãæ¹ñÂåÉ½¤Î¥À¥á¤Ã¤×¤ê¤Ç¸«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¸«¤Æ¤â¼ºË¾¤¹¤ë¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£º£Æü¤ÏÌë¤Õ¤«¤·¤·¤Æ»î¹ç¤òÄÌ¤·¤Æ¸«¤¿¤¬¡¢º£¤Ç¤â¶½Ê³¤·¤Æ¿²ÉÕ¤±¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤¬¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¡×¤Ê¤É´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥×¥Á¥§´ÆÆÄ¤ÏËÜÅö¤Ë¿À³Ê²½¤µ¤ì¤Æ¤âÎÉ¤¤¡£Áê¼ê¤Ø¤ÎÍý²ò¤ÈÀï½Ñ¤ÎÁÈ¤ßÎ©¤Æ¡¢Áª¼ê¤Ø¤ÎÍý²ò¤Èµ¯ÍÑ¡¢»î¹çÃæ¤Î¸òÂå¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¾å¤Ç¤Î»Ù»ý¤ä¿³È½¤Ø¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ê¤É¡¢¤Þ¤µ¤ËÈó¤ÎÂÇ¤Á¤É¤³¤í¤¬¤Ê¤¤¡×¤È´ÆÆÄ¤Î¼êÏÓ¤ò¤¿¤¿¤¨¤ëÀ¼¤â¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢·è¾¡¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡Ö·è¾¡¤â´èÄ¥¤ì¡ª¡×¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«¤³¤Î¤Þ¤ÞÍ¥¾¡¤·¤Á¤ã¤¤¤½¤¦¤À¡×¡ÖÍ½Äê¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£ÌÜÉ¸¤ÏÍ¥¾¡¡ª¡×¡Ö¹³Æü¤À¡×¡ÖÃæ¹ñ¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬¤è¤¦¤ä¤¯ÂæÆ¬¤·¤Æ¤¤¿¡£·è¾¡¤ÏÉé¤±¤Æ¤â¼º¤¦¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Ö1-0¤ÇÆüËÜ¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò·Ç¤²¤ë¡×¡ÖÁê¼ê¤ÏÆüËÜ¤À¡£µ»½Ñ¤Ç¤«¤Ê¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¹½¤ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Í¦µ¤¤ò»ý¤Ã¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£´èÄ¥¤ì¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/ËÌÅÄ¡Ë