ダボス会議でEU首脳ら演説 グリーンランドめぐる米関税でトランプ大統領を批判
世界から政財界のリーダーが集まるダボス会議で、EU＝ヨーロッパ連合の首脳らが、グリーンランドをめぐり関税を課すと表明したトランプ大統領を批判しました。
スイスで開かれている世界経済フォーラムの年次総会＝ダボス会議は20日、EUのフォンデアライエン委員長らが演説し、デンマーク自治領グリーンランドの領有に同調しないヨーロッパ8か国に関税を課すと表明したアメリカのトランプ大統領を批判しました。
EU フォンデアライエン委員長
「北極圏の安全保障は団結してのみ達成できます。だからこそ（アメリカが）提案する追加関税は長年の同盟国の間では間違っています」
また、フランスのマクロン大統領は、アメリカからヨーロッパへの輸出入を制限する措置などを検討する必要があると強調しました。
フランス マクロン大統領
「欧州には非常に強力な手段があり、尊重されず、ルールが守られない場合は行使せねばならない」
21日にはトランプ大統領が演説を行い、グリーンランドの問題についても関係国と協議を行うことになっています。
こうした中、トランプ氏はマクロン大統領から22日にパリでG7会合を開くことを呼びかけられたと明らかにしていましたが…
記者
「マクロン大統領が提案したG7緊急会合のためパリに行きますか？」
アメリカ トランプ大統領
「いや、行かない」
また、トランプ氏はヨーロッパ8か国への関税について、「他の選択肢もあるが、関税が最強で、最速で、最も容易な方法だ」と強調しています。