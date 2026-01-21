【オリコン】米津玄師、Mrs. GREEN APPLE、King Gnuが週間1000万回超えのハイレベルな1位争い【ストリーミング上位動向】
■TOP3楽曲そろって週間1000万回超えは1年8ヶ月ぶり
26/1/26付オリコン週間ストリーミングランキング（集計期間：2026年1月12日〜18日）は、TOP3楽曲の週間再生数が大ヒットの目安とされる1000万回を超え、いずれもアニメ主題歌の3曲がハイレベルな1位争いを繰り広げた。TOP3楽曲がそろって週間1000万回超えを記録するのは、24/5/27付でCreepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」（1469.8万回）、Mrs. GREEN APPLE「ライラック」（1099.4万回）、Omoinotake「幾億光年」（1018.0万回）で記録して以来、1年8ヶ月ぶりとなった。
【週間総再生数グラフ】ミセス独走 King Gnuが前週比1.5倍の急伸
その中でも変わらぬ強さを見せたのが、1位独走中の米津玄師「IRIS OUT」（週間再生数1698.6万回／前週比0.3％増）。劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の主題歌として書き下ろした同曲が、25/9/29付の初登場から18週連続1位を獲得し、今週も男性ソロアーティストの連続1位獲得週数記録を塗り替えた。週間再生数も18週連続で1000万回の大台を突破しているが、同曲を初パフォーマンスした昨年大みそかの『第76回NHK紅白歌合戦』以降は週間再生数が盛り返しており、累積再生数を3億3760.9万回に伸ばした。
初登場2位はMrs. GREEN APPLEの新曲「lulu.」（1月12日配信開始）。元日から開幕したMrs. GREEN APPLEの「フェーズ3」第1弾となる同曲は、1月16日から日本テレビ系で放送開始となったアニメ『葬送のフリーレン』第2期テーマソング。週間再生数は1573.5万回をマークした。既報のとおり、配信初日の再生数は、BTSの「Film out」（286.2万回／2021年4月2日配信開始）、「Butter」（255.2万回／2021年5月21日配信開始）に次ぐ歴代3位、国内アーティストでは歴代1位の記録で好発進した。
3位は前週14位から11ランクアップしたKing Gnuの新曲「AIZO」。1月8日からMBS／TBS系で放送開始となったTVアニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」オープニングテーマの同曲は、週間再生数1170.7万回（前週比28.4％増）を記録。累積再生数を1683.3万回とした。
4位（前週4位）はM!LKの「好きすぎて滅！」（週間再生数844.3万回／前週比2.5％減）。登場12週目で通算10回目のTOP10入り、通算8回目のTOP5入りと好調を維持し、累積再生数を7806.3万回に伸ばした。
5位〜7位は、「第58回オリコン年間ランキング 2025」でアーティスト別セールス部門 新人ランキング1位に輝いたHANAが占めた。
5位（前週2位）は2ndシングル「Blue Jeans」（週間再生数840.5万回／前週比6.5％減）。女性グループ最速で2億回を突破した累積再生数を2億2872.4万回に伸ばした。6位（前週3位）は初出場した『NHK紅白歌合戦』でも歌唱したデビュー曲「ROSE」（週間再生数809.1万回／前週比8.2％減）。自身最多の累積再生数を2億8580.4万回とした。7位は昨年12月5日にリリースした「NON STOP」（週間再生数689.3万回／前週比6.2％減）で、累積再生数は4728.2万回となった。1月24日には早くも新曲「Cold Night」を配信リリースすることが決定している。
8位と9位はMrs. GREEN APPLEが占め、2位の「lulu.」とあわせて3曲同時TOP10となった。8位（前週6位）は日本レコード大賞を受賞した「ダーリン」（週間再生数669.8万回／前週比8.8％減）で、累積再生数は2億9066.5万回に。9位（前週11位）は「ライラック」（週間再生数657.4万回／前週比1.9％増）。前週1/19付で史上最長の連続TOP10入り記録が90週（約1年8ヶ月）で途絶えた同曲が、再びTOP10に返り咲く驚異的な粘りをみせ、累積再生数を8億6583.0万回とした。
10位（前週7位）はアイナ・ジ・エンドの「革命道中 - On The Way」（週間再生数653.2万回／前週比10.4％減）。14週連続を含む通算19回目のTOP10入りとなり、累積再生数を1億4790.3万回に伸ばした。
■ミセスが18週ぶりに総再生数8000万回の大台に King GnuはTOP5入り
アーティスト別TOP500ランクイン楽曲数と週間総再生数は、今週もMrs. GREEN APPLEが不動の1位。新曲「lulu.」が牽引し、ランクイン34曲（前週比−6）の総再生数は8716.4万回、前週比906.3万回増（11.6％増）を記録した。総再生数8000万回突破は、25/9/22付以来18週ぶりとなった。
2位（前週2位）のHANAはランクイン数10曲（前週比±0）、総再生数は4516.1万回（前週比5.2％減）。3位（前週3位）のback numberはランクイン数25曲（前週比−1）、総再生数4289.1万回（前週比7.0％減）。4位（前週4位）の米津玄師はランクイン数17曲（前週比±0）、総再生数4101.1万回（前週比1.7％増）と、1〜4位までは前週と順位変わらず。
5位はKing Gnuが前週10位から5ランクアップした。ランクイン数は11曲（±0）、総再生数は新曲「AIZO」が牽引し、前週比1.5倍（54.9％増）の2301.8万回に伸ばした。前々週比では約3倍の急伸を遂げている。
■『ボイプラ2』発ALPHA DRIVE ONE、デビュー曲が35位初登場の好発進
韓国の音楽専門チャンネルMnetで放送され、日本ではABEMAでも配信されたオーディション番組『BOYS II PLANT』から誕生した8人組グループ・ALPHA DRIVE ONE（アルファドライブワン）のデビュー曲「FREAK ALARM」（1月12日配信開始）が週間334.0万回を記録し、35位に初登場した。
約2600万の視聴者投票で選ばれたALPHA DRIVE ONEは、LEO（リオ）、JUNSEO（ジュンソ）、ARNO（アルノ）、GEONWOO（ゴヌ）、SANGWON（サンウォン）、XINLONG（シンロン）、ANXIN（アンシン）、SANGHYEON（サンヒョン）の8人で構成。韓国デビューミニアルバム『EUPHORIA』のタイトル曲「FREAK ALARM」が好発進した。3月には初来日が予定されている。
■back number「ヒロイン」が累積4億回突破 歴代3位の通算6作目
back numberが2025年1月にCDシングルとしてリリースした「ヒロイン」（2018年11月29日配信開始）の累積再生数が4億201.4万回に達した。累積4億回突破は、「水平線」「高嶺の花子さん」「クリスマスソング」「ハッピーエンド」「花束」（達成順）に続き、通算6作目。
「アーティスト別4億回再生突破作品数」記録では、Mrs. GREEN APPLE（9作）、Official髭男dism（8作）に次ぐ、歴代単独3位となった。
本作は、俳優・広瀬すずがCMヒロインを務めたJR東日本の「JR SKISKI」キャンペーンのCMソングとして書き下ろされた。
■Ado「私は最強」累積4億回突破 通算5作目
Ado「私は最強（ウタfrom ONE PIECE FILM RED）」（2022年6月22日配信開始）の累積再生数が4億49.4万回に達した。累積4億回突破は、「新時代（ウタfrom ONE PIECE FILM RED）」「うっせぇわ」「唱」「踊」に続き、通算5作目となった。
「アーティスト別4億回再生突破作品数」記録では、Mrs. GREEN APPLE（9作）、Official髭男dism（8作）、back number（6作）に次ぎ、YOASOBIと並んで歴代4位タイ。ソロアーティスト1位記録は自ら更新した。
本作は、2022年8月公開のアニメーション映画『ONE PIECE FILM RED』の挿入歌として、Mrs. GREEN APPLEが楽曲提供した。
■DREAMS COME TRUE「何度でも」累積1億回突破
DREAMS COME TRUEが2005年2月にCDシングルとしてリリースした「何度でも」（2015年7月7日配信開始）の累積再生数が1億39.4万回に達した。累積1億回突破は、「大阪LOVER」に続き、通算2作目となった。
本作は、2005年1月期に放送された江口洋介主演ドラマ『救命病棟24時第3シリーズ』（フジテレビ系）の主題歌だった。
