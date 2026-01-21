トランプ大統領「フランス産ワインとシャンパンに200%関税」　ガザ地区「平和協議会」にマクロン大統領が参加見送れば

アメリカのトランプ大統領はパレスチナ自治区ガザの暫定統治を指揮する「平和協議会」にフランスのマクロン大統領が参加を見送ればフランス産のワインとシャンパンに200％の関税を課すと圧力をかけました。

トランプ大統領：

誰も（マクロン氏）を望んでいない。彼はすぐに任期が終わるからだ。だから、別に問題ないです。もし彼らが敵対的だと感じたら、フランスのワインやシャンパンには200％の関税をかける、そうすれば参加するだろう。

トランプ大統領は19日、自らが議長を務め、ガザ地区の暫定統治や再建を指揮する国際機関「平和評議会」について、マクロン大統領が参加を見送ればフランス産のワインとシャンパンに200％の関税を課すと述べました。

「平和評議会」には高市総理大臣やロシアのプーチン大統領など各国の首脳に招待状が送られていてアメリカメディアによりますとその数は約60の国と機関に上るとしています。

複数のアメリカメディアは「平和評議会」の設立に関する草案でトランプ政権は招待国や機関が3年以上の常任理事国を望む場合10億ドル＝日本円で1580億円あまりの資金拠出を求めると伝えています。

（フジテレビ国際取材部）