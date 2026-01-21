愛猫さんがふとんに入ってきたと思ったら…？全然寝る気のなさそうな表情がおもしろすぎて笑いが止まらないと話題で、動画は1万4千件以上の高評価を獲得。「『眠れないにゃ』って言ってる？w」「眠くはないけど一緒にいたいんだよねー！」など、たくさんのコメントが寄せられています。

【動画：夜、猫がふとんに入ってきて…一緒に寝るかと思いきや『想定外の光景』】

逆さまサプライズ

TikTokアカウント『nekochi723』に投稿されたのは、添い寝をしたい猫さんが飼い主さんのふとんにやってきたときの様子です。動画に登場するのは、2023年7月17日生まれの元保護猫、「カエデ」ちゃん。まん丸の大きな目がチャームポイントのかわいい子です。

この日、飼い主さんが眠りにつこうとふとんに入られたところ、カエデちゃんもやってきて、すっぽりと中に入ってきたのだそうです。ところが次の瞬間、予想外の光景が広がっていたといいます。ふとんの端から逆さま向きのカエデちゃんの顔だけがぴょこんと出ていて、しかもその目はまん丸に見開かれていたとのこと。

寝る前に笑わせてくる天才

カエデちゃんはまばたきをすることもほとんどなく、「まだまだ寝ないぞ」という意思をあらわすかのように“ぎんぎん”の目つきをしていたのだとか。

飼い主さんがそっとあごを撫でてあげても、カエデちゃんはまん丸の目を見開いたまま微動だにせず、ただただ逆さま向きに固まっていたのだそうです。寝る前の静けさを一瞬で吹き飛ばすくらいのインパクトを持つ、おもしろくてかわいいカエデちゃんの表情なのでした。

甘え上手

別の投稿では、おやつ欲しさに立ち上がったり甘い声で鳴いたりする様子も披露してくれているカエデちゃん。飼い主さんがおやつを見せると、舌なめずりをしながら「ちょうだい！ちょうだい！」と言うようにたくさんおしゃべりをしてくれるのだそう。

楽しくマイペースに日々の生活を送るカエデちゃんの姿は、これからも多くの人々に元気と癒しを届け続けてくれることでしょう。

記事冒頭でご紹介した、逆さまになってふとんに入っている投稿には、「こんなのかわいすぎて眠れなくなっちゃいますね」「これは笑っちゃいますねw最高！」「反則級にかわいい」「飼い主さんのことが大好きなんですね」など、たくさんの絶賛コメントが寄せられています。

TikTokアカウント『nekochi723』では、この他にも猫のかわいい姿をたくさん観ることができます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「nekochi723」さま

執筆：藤井花音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。