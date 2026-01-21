「だから、いま Domino - 日本の強みを競争力に変える」に出展！アクセル/OnTime「OnTime Group Calendar」

アクセルおよびOnTimeは、高速グループスケジューラ「OnTime Group Calendar」製品群を、2026年1月30日に開催されるHCLSoftware主催イベント「だから、いま Domino - 日本の強みを競争力に変える」に出展します。

本イベントはザ・リッツ・カールトン東京で開催され、アクセルが日本総代理店、OnTimeがオフィシャル認定パートナーとして共同でブースを展開します。

追加費用なしで利用可能なフリーミアム版を中心に、導入を支援する施策も用意されています。

アクセル/OnTime「OnTime Group Calendar」

イベント名：「だから、いま Domino - 日本の強みを競争力に変える」

開催日：2026年1月30日(金)

会場：ザ・リッツ・カールトン東京 2F グランドボールルーム

所在地：東京都港区赤坂9-7-1 東京ミッドタウン

参加料：無料

「OnTime Group Calendar」は、HCL Notes、HCL Domino、HCL VerseとMicrosoft 365(Outlook及びTeams)と連携して動作する高速グループスケジューラです。

複数メンバーの予定表示、会議招集、施設予約などをグラフィカルな画面で高速に操作できる機能を提供します。

日本企業において高く評価されており、国内では32万ライセンス以上、世界では80万ライセンス以上の導入実績を誇ります。

出展内容：フリーミアム版と導入支援

今回の出展では、HCLのライセンスが有効であれば追加費用なしで利用できる「OnTimeフリーミアム版」を中心に紹介が行われます。

HCL Notes、HCL Domino、HCL VerseとMicrosoft Exchange、Microsoft 365にシームレスに接続し、2つのカレンダー基盤を統合したハイブリッド環境でも利用可能な「OnTime for Domino」の魅力がアピールされます。

当日は、「フリーミアム版の無料インストール作業をShopがお手伝い(仮)」を予約できる二次元コード付きチケットが、限定50社に配布される予定です。

多彩なオプションとOnTime Rooms

メイン機能に加え、業務効率を高める各種オプション製品も展示されます。

モバイルオプション、日程調整オプション、来訪者管理オプションなど、多様な働き方に対応する機能が紹介されます。

会議室前デジタルサイネージ「OnTime Rooms」もラインナップ。

北欧デザインで有名なデンマークのIntraVisionが開発を担当しており、優れたユーザビリティとデザイン性を兼ね備えています。

10カ国語に対応し、グローバルなビジネス環境でもスムーズな運用が可能です。

Domino環境の利便性を最大化する「OnTime Group Calendar」。

フリーミアム版の活用を検討する企業にとって、またとない機会となります。

アクセル/OnTime「OnTime Group Calendar」出展情報の紹介でした。

