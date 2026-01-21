厚さ10mmのチョコレート！D'RENTY CHOCOLATE「カカオベイクサンド ソルトキャラメル」

チョコレート専門店「D’RENTY CHOCOLATE」は、2026年1月21日(水)より順次、バレンタインシーズンに向けた新商品『カカオベイクサンド ソルトキャラメル』を発売します。

看板商品である「カカオベイクサンド」の新フレーバーとして、阪急うめだ本店および博多阪急の期間限定ショップ限定で展開されます。

厚さ10mmのチョコレートとこだわりの素材が織りなす、この時期だけの特別な味わいが登場します。

D’RENTY CHOCOLATE「カカオベイクサンド ソルトキャラメル」

販売開始日：2026年1月21日(水)より順次（※店舗により異なります）

販売価格：1個 540円(税込)

賞味期限：40日以上

販売場所：阪急うめだ本店、博多阪急（期間限定ショップ）

D’RENTY CHOCOLATEのシグネチャーアイコンである厚さ10mmのチョコレートを、特製のソルトキャラメルラングドシャでサンドした一品。

フレーバーのアクセントには、北海道のめぐみを凝縮した生キャラメルソースと、オホーツクの塩を使用しています。

冬の海から汲み上げじっくり煮詰めて採り出した塩が、キャラメルの風味を引き立てます。

すっきりクリアな塩味(えんみ)とチョコレートの絶妙な相性により、軽やかな食べ心地を楽しめます。

阪急百貨店 限定販売とスペシャルセット

この商品は、D’RENTY CHOCOLATEがバレンタインシーズンに期間限定出店する大阪・阪急うめだ本店および福岡・博多阪急でのみ購入可能な店舗限定商品です。

また、大阪・阪急うめだ本店では、全フレーバーを詰め合わせた『カラフルレンガセット』8個入りも販売されます。

ミルク、アッサムティー、フロマージュシトロン、薫風抹茶、いちごティラミス、そして新登場のソルトキャラメルが一度に楽しめる豪華なラインナップとなっています。

期間限定ショップ開催概要

各店舗の開催期間と場所は以下の通りです。

［大阪・うめだ］阪急うめだ本店

期間：2026年1月30日(金)〜2月14日(土)

場所：9階催場／バレンタインチョコレート博覧会(後半)

時間：10:00〜20:00

［福岡・博多］博多阪急

期間：2026年1月21日(水)〜2月16日(月)

場所：地階ステージ0／バレンタインフェスタ

時間：10:00〜20:00

素材にこだわった新フレーバーと、バレンタインを彩る限定セット。

この機会にD’RENTY CHOCOLATEの様々な味が楽しめます。

D’RENTY CHOCOLATE「カカオベイクサンド ソルトキャラメル」の紹介でした。

