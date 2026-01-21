テレビ東京の狩野恵里アナウンサー（39）が20日までに自身のインスタグラムを更新。同僚アナウンサーらとのオフショットを公開した。

「とある休みの日。話は尽きない。心と身体のばらんす家庭と仕事とのばらんす自分と他者とのばらんす」「何を今すべき、で何を自分はしたいか。どうありたいか。どう見えたいか。wantと canが一生ないまぜにグルグル」と悩みをつづり、同局の繁田美貴アナウンサー（42）、24年6月末に同局を退社したフリーアナウンサーの須黒清華（41）とのスリーショットを披露した。

「同じような悩みを吐露しあいわかる！！わかります！！そうなのです！！！と共感の嵐。同世代ってありがたいなぁとノンストップで話し続け。気づけば8時間まだまだ時間が足りません。子供たちもお昼寝なしでノンストップあそびんぐ。親も子供も交感神経、副交感神経、すべて刺激された休日でした。こういう時間があるから、またがむばれるのですね」「そして 撮影時、自然に一同、指に挿していた。昭和世代は"トンガリ"たがる傾向にあります。#トンガリ世代#昭和らぶ#繁田先輩#須黒先輩#同志」と記し、ハウス食品の「とんがりコーン」を指にはめ楽しむ様子を公開した。繁田アナは「また遊び遊ばせ話そうね」、須黒は「まだまだ足りない！また話そうねハート」

フォロワーからは「いつも笑顔が爆発している狩野さん」「無邪気やね〜」「いつもの狩野さんだ」などのコメントが寄せられている。