現役看護師グラビアアイドル桃里れあが20日までに、自身のインスタグラムを更新。ナース姿を投稿した。

桃里は「現役ナースのれあが、本気であなたを誘惑しちゃいます」とコメントし、水色のナース制服姿を投稿した。

桃里はナース服のファスナーを胸元まで大きく開け、制服から美谷間を露出させている。

続けて「誘惑に負けて今夜から特別病棟でれあに『治療』されてみない?」と呼びかけた。

この投稿にフォロワーからは「完全に沼ちゃってます」「やばすぎえぐすぎ」「艶っぽくてセクシー すご〜く似合っていて素敵だよ」とコメントが寄せられている。

桃里は埼玉県出身。東京・秋葉原のメイドカフェ勤務をへて、芸能界入り。現在は、看護師としての勤務を続けながら、雑誌や写真集などのグラビアアイドルとして活動。「レースアンバサダーアワード2025」で実行委員会特別賞を受賞するなどレースアンバサダー（レースクイーン）や格闘技のラウンドガール、ラジオMCなどでも活躍。趣味はゴルフ、マージャン、アニメ＆漫画鑑賞。身長164センチ。バストはHカップ、ウエスト58センチ。血液型AB。