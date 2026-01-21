現代の桃源郷でスローライフ！Seed Sparkle Lab「スターサンド・アイランド」

Seed Sparkle Labは、中国風田園癒やし系シミュレーションゲーム『スターサンド・アイランド』を、2026年1月29日より開催される「台北ゲームショウ2026」に出展します。

Nintendo Switch(TM)2版として初となる一般公開試遊を実施することが決定しました。

現代の桃源郷を舞台にしたスローライフ体験に加え、次世代機でのパフォーマンスをいち早く体験できる機会となります。

Seed Sparkle Lab「スターサンド・アイランド」

発売日：2026年夏

価格：未定

対応機種：PlayStation(R)5 / Nintendo Switch(TM) / Nintendo Switch(TM)2 / PC(Steam) / Xbox / Mac

ジャンル：人生シミュレーションRPG

プレイ人数：1人（オンライン1-4人）

『スターサンド・アイランド』は、現代の桃源郷を創り出すことに注力した農場シミュレーションゲーム。

開発初期から世界中のプレイヤーにより高い関心が寄せられており、Steamのウィッシュリスト登録数は50万件を突破しています。

2026年夏にコンソール版の発売が予定されているほか、近日中にPC(Steam)およびXboxプラットフォームにて早期アクセス(EA)が開始されます。

台北ゲームショウ2026でのSwitch2版試遊

2026年1月29日(木)から2月1日(日)まで、台北南港展示センター ホール1で開催される「台北ゲームショウ2026」にて、本作の試遊展示が行われます。

任天堂公式ブースおよびGSE(Game Source Entertainment)ブースの両方に、Nintendo Switch(TM)2専用試遊台が設置される予定です。

プレイヤーは桃源郷のようなスローライフの世界へ一足早く招待され、次世代機ならではの圧倒的なパフォーマンスと繊細なビジュアルを体験できます。

癒やしと冒険が共存するゲームシステム

リラックスできる農作業や爽快な釣りを体験し、穏やかな雰囲気の中で田園生活を楽しめます。

癒やしの要素だけでなく、スピーディーな戦闘・採掘システムや、実用性の高い製造ラインの構築など、アクション性と戦略的な深みも兼ね備えている点が特徴。

自由度の高いDIY建築システムも搭載されており、自分だけの島作りが可能です。

個性豊かなNPCとの交流と物語

島での毎日は、個性豊かなNPCたちとの心の交流により温かさに満ちたものとなります。

クエストサイクルを通じてプレイヤーと島の「絆」を深めることを重視しており、プレイヤーにとっての「心安らぐ中国風スローライフ舞台」となることが目指されています。

「Steam Nextフェス」では人気ランキング1位を獲得し、2,000件以上のレビューで94％の「非常に好評」という評価を得ている注目のタイトルです。

次世代コンソールを含むマルチプラットフォーム展開

多くのファンが待ち望む正式版では、PlayStation(R)5やMacに加え、Nintendo Switch(TM)2でのリリースも決定しています。

パッケージ版はGame Source Entertainmentより、PlayStation(R)5とNintendo Switch(TM)2向けに発行されます。

確かな品質と口コミにより今年最も期待されるシミュレーションゲームとして、その全貌に注目が集まります。

次世代機でのいち早い体験も可能な『スターサンド・アイランド』。

美しいビジュアルで描かれるスローライフの世界に期待が高まります。

Seed Sparkle Lab「スターサンド・アイランド」の紹介でした。

(C) 2026 Seed Sparkle Lab. All rights reserved. Published by Seed Sparkle Lab. Physical retail version licensed to and published by Game Source Entertainment.

